Moagem de cana no Centro-Sul deve cair para 590,4 milhões de t, diz SCA Brasil

São Paulo, 19 - A safra 2025/26 de cana-de-açúcar no Centro-Sul deve registrar redução de mais de 30 milhões de toneladas na moagem na comparação com o ciclo anterior, de acordo com projeção do economista e CEO da SCA Brasil, Martinho Seiiti Ono. Durante a 15ª edição da série Conexão SCA Brasil, ele previu moagem de 590,4 milhões de toneladas, contra 621,8 milhões de toneladas da temporada 2024/25.Ono também citou que o recuo na moagem é acompanhado pela queda na qualidade da matéria-prima, medida pelos níveis de açúcares totais recuperáveis (ATR). A previsão é de recuo de 141,1 kg por tonelada para 136,1 kg por tonelada, o pior nível das últimas dez safras. O ATR total, assim, vai cair de 87,7 milhões de toneladas para 80,3 milhões de toneladas.O impacto de uma safra menor deve ser sentido sobretudo no etanol hidratado oriundo da cana, que terá retração de cerca de 3,5 bilhões de litros, com o recuo sendo de 2,8 bilhões de litros quando também se leva em consideração o etanol produzido a partir do milho. A produção de açúcar deve alcançar 39,1 milhões de toneladas, segundo a SCA, abaixo das estimativas de consultorias que apontam para mais de 40 milhões de toneladas e dos 40.2 milhões de toneladas de 2024/25.Apesar da retração, o executivo apontou que o setor conseguiu aumentar o mix açucareiro, que deve bater recorde, atingindo 51,1% da matéria-prima, 3 pontos porcentuais a mais do que no ciclo anterior.Para Ono, o cenário climático mais favorável a partir da primavera abre perspectivas de recuperação já na safra 2026/27. "Com melhores condições climáticas e avanço do etanol de milho, teremos uma safra mais robusta no próximo ciclo", afirmou.