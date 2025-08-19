Topo

Ministro sírio se reuniu com delegação israelense para conversas sobre estabilidade regional

19/08/2025 19h20

CAIRO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad al-Shibani, reuniu-se com uma delegação israelense em Paris nesta terça-feira para discutir o reforço da estabilidade na região e no sul da Síria, informou a agência estatal de notícias da Síria, Sana.

Autoridades sírias e israelenses têm conduzido conversações mediadas pelos Estados Unidos para diminuir a escalada do conflito no sul da Síria.

As discussões entre os lados israelense e sírio se concentraram na redução da escalada e na não interferência nos assuntos internos da Síria, de acordo com a Sana.

A reunião também discutiu a reativação do acordo de desengajamento de 1974 entre Israel e a Síria, que criou uma zona tampão da ONU nas Colinas de Golã.

Foi a segunda reunião entre os dois lados na capital francesa em menos de um mês, depois de terem concordado, em julho, em continuar as conversações após não terem chegado a um acordo final sobre a redução das tensões no sul da Síria.

Centenas de pessoas foram mortas em confrontos na província de Sweida, no sul da Síria, entre combatentes drusos, tribos beduínas sunitas e forças do governo. Israel interveio com ataques aéreos para evitar o que, segundo ele, eram assassinatos em massa de drusos pelas forças do governo.

Os confrontos do mês passado enfatizaram os desafios que o presidente interino sírio, Ahmed al-Sharaa, enfrenta para estabilizar a Síria e manter o governo centralizado, apesar do estreitamento dos laços com os EUA e da evolução dos contatos de segurança de seu governo com Israel.

(Reportagem de Menna Alaa El Din e Kinda Makieh)

