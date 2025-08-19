Topo

Minério de ferro cai com perspectiva de piora da demanda por restrição à produção de aço

19/08/2025 08h36

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira, pressionados por preocupações com a demanda pelo ingrediente de fabricação de aço, em meio a controles de produção na região norte da China antes de um desfile militar no início de setembro, além do enfraquecimento do mercado siderúrgico.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,64%, a 771 iuanes (US$107,35) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,37%, a US$101,05 a tonelada.

Ambos contratos recuaram pela quinta sessão consecutiva, com queda de cerca de 3%.

Algumas usinas siderúrgicas em Tangshan, principal centro de produção de aço da China, receberam instruções para reduzir a produção a fim de garantir uma melhor qualidade do ar em Pequim para um desfile militar em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial, disse a consultoria Mysteel em nota.

Essas restrições de produção para as usinas siderúrgicas reduzirão o apetite de compra de matérias-primas.

Mesmo em meio aos controles de produção, "os fundamentos do mercado de aço mostraram sinais de abrandamento com a aceleração do aumento dos estoques, enquanto o consumo downstream permaneceu lento", disse Guiqiu Zhuo, analista da corretora Jinrui Futures.

Os índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai perderam terreno. O vergalhão caiu 1,48%, a bobina laminada a quente recuou 0,38%, o fio-máquina perdeu 0,71% e o aço inoxidável retraiu 1,07%.

Essa fraqueza arrastou os preços das matérias-primas upstream, disse Zhuo, da Jinrui.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)

