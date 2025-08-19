Membro da família real da Noruega é denunciado por quatro estupros

O filho mais velho da princesa da Noruega, Mette-Marit, foi acusado de quatro supostos estupros e poderá ser condenado até 10 anos de prisão.

O que aconteceu

Marius Borg Høiby é acusado de 32 crimes. Há também acusações de maus-tratos a pessoas próximas e gravações de imagens sem consentimentos, disse o procurador-geral da Noruega, Sturla Henriksbø.

Høiby teria estuprado quatro mulheres enquanto elas dormiam, disse Henriksbø. Elas também teriam sido filmadas, conforme apontou a investigação. De acordo com a Procuradoria, o julgamento poderá ocorrer em janeiro de 2026.

Aos 28 anos, Høiby também é acusado de agressões físicas e morais contra sua ex-companheira, Nora Haukland, entre 2022 e 2023. Ela é a única vítima identificada até o momento.

São atos gravíssimos que podem deixar sequelas duradouras e destruir vidas.

Sturla Henriksbø, procurador-geral da Noruega

Marius Borg Høiby nega as acusações mais graves. No entanto, o seu advogado, Peter Sekulic, disse à Reuters que o seu cliente pretende se declarar culpado de algumas acusações. "Ele não concorda com as alegações de estupro e violência doméstica."

Aos quatro anos, ele ganhou fama quando sua mãe se casou com o herdeiro da coroa, o príncipe Haakon. Ela teve outros dois filhos na relação, a princesa Ingrid Alexandra, de 21 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 19.

Prisão e luta contra o vício

Høiby foi preso em agosto de 2024. Ele é suspeito de agredir a namorada após uma briga em um apartamento em Oslo.

Ele foi acusado de lesão corporal. A imprensa norueguesa informou que a polícia encontrou uma faca cravada em uma das paredes do imóvel na ocasião.

O caso desencadeou denúncias de 16 vítimas. No mês seguinte, em setembro, ele foi novamente preso por descumprir uma medida protetiva.

Høiby deu uma declaração pública 10 dias após a prisão. Ele afirmou ter agido "sob o efeito do álcool e da cocaína após uma discussão", sofrer de "transtornos mentais" e lutar "há muito tempo contra o vício" da droga.

Os quatro estupros pelos quais Høiby foi acusado teriam ocorrido em 2018, 2023 e 2024, sendo o último já após o início da investigação policial. Ele não possui um título real e está fora da linha de sucessão real.

Høiby passou uma semana no ano passado em um centro de desintoxicação em Londres. Ele já havia sido detido em 2017 por consumir cocaína em um festival de música, quando foi condenado a pagar uma multa.

Com informações da AFP e RFI