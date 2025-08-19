Topo

Notícias

MEI: errou a nota? Você pode cancelar ou corrigir; veja como

Processo de cancelamento de nota fiscal por meio do Portal de Gestão NFS-e, também chamado Portal do Contribuinte - Reprodução
Processo de cancelamento de nota fiscal por meio do Portal de Gestão NFS-e, também chamado Portal do Contribuinte Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em Campinas (SP)

19/08/2025 05h30

Para microempreendedores, erros simples podem custar caro. Às vezes um número errado pode mudar um valor ou destinar um dinheiro para outra pessoa. Para um MEI (Microempreendedor individual) isso pode se tornar um grande problema. Mas é possível cancelar a nota ou emitir uma correção para resolver essas pequenas dores de cabeça.

O que aconteceu

Nota pode ser cancelada sem custo para o MEI. Isso deve ser feito na mesma plataforma em que ela foi emitida, seja o site do município, o portal estadual (se houver) ou o Portal de Gestão NFS-e, de abrangência nacional, também chamado de Portal Contribuinte.

É importante justificar bem o motivo do cancelamento para evitar problemas com o Fisco. O portal de abrangência nacional dá algumas opções para o cancelamento, como a não prestação do serviço ou erro na emissão, além do campo para escrever o motivo.

Há outra alternativa: a CC-e (Carta de Correção de Nota Fiscal), que serve para corrigir erros de preenchimento de uma nota fiscal já emitida. O objetivo principal é manter a conformidade fiscal, evitar problemas com a fiscalização e corrigir erros "de menor gravidade" que não demandam o cancelamento da nota, ou então, no caso de quem vende produtos, se houve algum engano após a saída da mercadoria, por exemplo.

Não é possível editar o que altera a identificação da empresa que prestou o serviço. Por isso, após a emissão, não dá para trocar os dados cadastrais do remetente, valores de produtos ou serviços ou informações sobre impostos

Ou seja, o que não mudar o cálculo de imposto ou o valor total da negociação pode ser mudado. Se você apenas errou a digitação do endereço de quem você está emitindo a nota, é possível usar a correção. Também é possível, com a CC-e, adicionar informações como o nome de um vendedor, transportadora e número do pedido.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Por que Agatha Christie é tão popular no Brasil?

Incêndios florestais na Espanha devastam mais 30.000 hectares

Igreja histórica muda de local na Suécia para permitir ampliação de mina de ferro

ONU denuncia número recorde de mortes de trabalhadores humanitários em 2024

Estados republicanos enviam tropas a Washington

Europa reage com otimismo e cautela após reunião histórica sobre a Ucrânia em Washington

Caça ao tesouro: parque nos EUA deixa visitantes levarem diamante para casa

Harvard, USP, PUC e ESPM desmentem currículo de empresário que matou gari

'Mercado paralelo' de bags abre brecha para crimes de falsos entregadores

Decisão de Dino ajuda Moraes, mas bancos seguem ameaçados pela Magnitsky

Após motim, cúpula da Câmara discute punição para quem bloquear trabalhos