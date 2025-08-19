Mbappé marca e Real Madrid estreia no Espanhol com vitória sobre Osasuna

Kylian Mbappé foi o destaque do Real Madrid nesta terça-feira (19), ao sofrer e converter um pênalti que deu a Xabi Alonso sua primeira vitória na LaLiga como técnico, contra o Osasuna, no estádio Santiago Bernabéu.

No início do segundo tempo, o craque francês caiu dentro da área após ser derrubado pelo zagueiro Juan Cruz, na sequência de um drible.

Mbappé, que segundo Alonso será o cobrador oficial do time, deslocou o goleiro Sergio Herrera ao mandar a bola rasteira no canto esquerdo (51').

Dessa forma, o Madrid conseguiu ficar em vantagem em uma partida em que teve amplo domínio da posse de bola no primeiro tempo, enquanto os navarros, muito bem posicionados na defesa, impediram que os 'merengues' criassem qualquer perigo.

Após o gol de Mbappé, os madridistas pressionaram, mas não conseguiram ampliar.

- Grande estreia de Mastantuono -

Alonso fez sua primeira substituição aos 68 minutos, colocando o jovem argentino Franco Mastantuono no lugar de Brahim Díaz.

O ex-atacante do River Plate, que ouviu seu nome gritado pela torcida momentos antes pela torcida, é o terceiro jogador mais jovem a estrear pelo Real Madrid, aos 18 anos e 5 dias, atrás do norueguês Martin Odegaard em 2015 (16 anos e 157 dias) e do camaronês Samuel Eto'o em 1998 (17 anos e 270 dias), segundo a empresa de estatísticas OPTA.

Com esta vitória, o Real Madrid fica na oitava posição, com três pontos, o mesmo número do Barcelona, líder do campeonato ao final da primeira rodada graças ao saldo de gols (+3).

"Eu já via que ele poderia contribuir (na partida). Acho que ele teve alguns bons minutos. Ele não pôde treinar conosco, mas está se preparando. Estava realmente ansioso, e às vezes o lado emocional pesa mais do que o trabalho que foi feito. Ele teve um bom impacto, e acho que é uma boa notícia que ele tenha estreado", disse Alonso em entrevista coletiva sobre o argentino.

O croata Ante Budimir teve a chance de empatar aos 84 minutos, após cabecear a bola à queima-roupa, mas a bola foi para fora.

- Volta de Carvajal ao Bernabéu -

O lateral-direito Dani Carvajal também entrou em campo, retornando à competição da La Liga após sua grave lesão no joelho na temporada passada.

"Começar bem é fundamental na LaLiga. Sabemos da falta de preparação, a equipe tem se fortalecido cada vez mais. Nos faltou um pouco de resistência, mantendo um ritmo alto. Mas quase não sofremos. Foi um jogo completo", disse Carvajal à DAZN.

Em sua segunda temporada, a missão de Mbappé é superar o alto padrão que estabeleceu para si mesmo na temporada passada, na qual marcou 44 gols no total, 31 deles no campeonato nacional e sete na Liga dos Campeões.

"Acho que o Kylian quer mais. Não sei se é pelo número de jogadores ou pela ambição de vencer, mas dá para sentir que ele quer ter um melhor desempenho individual e coletivo, para inspirar os que estão ao seu redor", disse Alonso sobre o líder da equipe.

Anteriormente, Mbappé havia dito à Real Madrid TV que muitos aspectos ainda precisam ser melhorados, mas reconheceu que se sente em ótima forma.

"Me sinto muito bem, mas o mais importante é sempre ajudar a equipe. Ofensivamente, defensivamente, e tudo o mais vai acontecer. Se eu tiver um bom espírito para ajudar a equipe, venceremos os jogos", disse o atacante francês.

--- Resultados da 1ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Girona - Rayo Vallecano 1 - 3

Villarreal - Real Oviedo 2 - 0

- Sábado:

Mallorca - Barcelona 0 - 3

Alavés - Levante 2 - 1

Valencia - Real Sociedad 1 - 1

- Domingo:

Celta Vigo - Getafe 0 - 2

Athletic Bilbao - Sevilla 3 - 2

Espanyol - Atlético de Madrid 2 - 1

- Segunda-feira:

Elche - Betis 1 - 1

- Terça-feira:

Real Madrid - Osasuna 1 - 0

