Versátil, este massageador promete aliviar dores e ajudar a perder medidas

Se você gosta de massagem e tratamentos estéticos, mas não curte muito sair de casa, investir em um aparelho versátil para fazer as duas coisas pode ser uma boa ideia. Nesse sentido, uma opção interessante é o massageador elétrico portátil Orbit Massage, da Relaxmedic.

O aparelho vem com três pontas diferentes para você realizar massagens estéticas, relaxar a musculatura e ainda lixar os pés. Veja a seguir as especificações do produto e o que diz quem já comprou.

O que diz a Relaxmedic sobre este massageador

Realiza movimentos orbitais e circulares com 2.600 rotações por minuto;

Vem com quatro ponteiras: uma para barriga, braços, coxas e culote; outra para massagem mais intensa e revigorante (deve ser usada por cima da roupa); a terceira para promover o relaxamento muscular; e uma para realizar esfoliação nos pés;

Auxilia em tratamentos para redução de medidas e gordura localizada (desde que feitos em conjunto com uma dieta balanceada e atividade física);

Tela lavável que facilita a higienização do massageador;

Vem com botão de controle de intensidade para uma massagem mais precisa.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o massageador tem mais de 1,4 mil avaliações e nota média de 4,7 (de um total de cinco). A maioria dos elogios fala da qualidade do produto e que ele cumpre bem a função de massageador.

Produto de ótima qualidade. Amei . Cruz

Chegou rápido e bem embalado. Silencioso, faz uma massagem gostosa, com várias pontas. Adorei e recomendo. Renata

Está me servindo muito. Uso sempre a noite, ele faz o corpo relaxar e durmo melhor. Jovanildo Lima Rodrigues

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores acharam que a massagem feita é fraca e que o formato do aparelho não é tão ergonômico.

Veio em ótimo estado, bem embalado e funcionando perfeitamente. É um produto para massagens superficiais. Se desejar relaxar ele é ótimo, mas para dores mais profundas e intensas não surte muito efeito. É bom usar após alongamentos e exercícios fisioterapicos. Para dores que exigem liberação miofascial ele não surte tanto efeito. Emerson

Bonito, eficiente. Só achei pesado. O cabo é pequeno. Serviu ao meu propósito, mas achei meio sem jeito. Luis Galvão

Fácil de utilizar, deixa um efeito gostoso na pele. A potência é ótima. Apenas a trava das ponteiras poderia ser mais firme. Tem que "pegar o jeitinho" pra travar direito e não ficar soltando. Evelyn Karla

