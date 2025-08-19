Topo

Notícias

Maior federação deixa decisão sobre desembarque do governo para o futuro

Cerimônia em Brasília sacramenta União Progressista, maior federação do país - Felipe Pereira/UOL
Cerimônia em Brasília sacramenta União Progressista, maior federação do país Imagem: Felipe Pereira/UOL
Felipe Pereira e Carolina Nogueira
do UOL

Do UOL, em Brasília

19/08/2025 16h39Atualizada em 19/08/2025 17h01

Maior federação de partidos do Brasil, a UP (União Progressista) nasceu hoje em cerimônia com discurso de oposição, presença de pré-candidatos de direita a presidente, mas sem data para devolver os quatro ministérios que tem no governo Lula.

O que aconteceu

A mesa de autoridades simbolizava o caráter oposicionista da cúpula da federação. Havia governador bolsonarista (Jorginho Melo, do PL-SC), Ciro Gomes (ferrenho crítico de Lula) e o nome preferido da centro-direita brasileira ao Planalto, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estava na plateia.

Não havia petistas na cerimônia. A ausência já era esperada e reflete o caráter de direita da cúpula da UP. Os presidente de União Brasil e PP, partidos que deram origem a federação são críticos de Lula.

Mas não há unanimidade na federação. O primeiro a discursar foi Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ele é aliado do Planalto, dono de indicações a cargos de ministro e diretores de agências reguladoras e já declarou que não votará projetos de interesse da oposição, como a anistia.

Alcolumbre disse que a UP não é de oposição ou situação. O presidente do Senado afirmou que a federação nasce para fazer "política com P maiúsculo". Ele também criticou a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.

Alinhados com a pauta econômica do governo. Apesar das críticas ao PT as bancadas no Congresso vão apoiar as matérias econômicas do governo que forem "do interesse do pais", como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

Bolsonaro não empolga. Jorginho Melo adotou o discurso de perseguição política e pediu aplausos ao ex-presidente. A resposta foi tímida no meio de tantos presidenciáveis.

Pré-candidatos ao Planalto discursam

Tarcísio de Freitas foi o primeiro possível concorrente ao Planalto a falar. O governador de São Paulo elogiou a federação, classificada como exemplo de maturidade que levará o Brasil a mudanças. Ele espera contar com a UP numa eventual candidatura ao Planalto em 2026.

Ronaldo Caiado assumiu o microfone na sequência e foi o primeiro a citar Lula e o PT. O governador falou que o presidente está "destruindo o país" e que "assaltou os aposentados". Acrescentou que partidos políticos têm que ter lado, um recado aos quatro ministros que a federação tem no governo federal.

Caiado fez uma fala de candidato. "A solução é derrotar o Lula na eleição de 2026", disse. Ele citou dados positivos de segurança pública que Goiás ostenta e encerrou falando para cada partido colocar candidato "na pista" e quem chegar ao segundo turno vai bater Lula. "Nós vamos libertar o Brasil das garras do PT e das organizações criminosas."

Arthur Lira citou os dois pré-candidatos em sua fala. Um dos principais caciques do PP, o deputado federal citou os nomes de Tarcísio e Caiado e afirmou que a federação tem opções para decidir o que será o melhor para o Brasil.

Desembarque adiado

A federação é fruto da aliança entre União Brasil e Progressistas, ambos de centro-direita. O presidente dos dois partidos, Antonio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP) determinaram que os integrantes da UP serão de oposição.

Cargos no governo federal devem ser entregues. Uma reunião será marcada num futuro próximo para estabelecer qual a data para aliados de Lula mudarem de posição.

A federação ocupa quatro ministérios, e eles não desejam deixar o cargo. O ministro do Turismo, Celso Sabino, declarou que não deixa a Esplanada. Já André Fufuca, ministro do Esporte, chegou ao evento falando em levar a UP para apoiar Lula nas eleições de 2026.

Haverá negociação sobre como lidar com quem não quer deixar os cargos. A intenção inicial era expulsão, mas agora a cúpula da federação insiste em abrir diálogo.

Líderes da UP discursam contra o PT

ACM Neto afirmou que as pessoas são iludidas pelo governo federal. Ele reclamou que há excesso de gastos e falta de eficiência por parte do Planalto. "O lado certo é contra o PT", disse.

O senador Ciro Nogueira disse que é preciso enfrentar a "mentira do PT no Nordeste". Ele disse que o governo federal "mora no túnel do tempo" e que o país é atrapalhado por velório da esquerda.

Ciro afirmou que Lula trata bem Nicolás Maduro, da Venezuela, e hostiliza Donald Trump, dos EUA. O senador disse que Brasília nunca será Caracas e o país nunca será a Venezuela.

Números da União Progressista

  • 109 deputados federais (513 no total);
  • 14 senadores (81 no total);
  • 7 governadores (27 estados);
  • 1.328 prefeitos (5.570 cidades).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Petróleo fecha em baixa diante da perspectiva de paz entre Rússia e Ucrânia

Olympique de Marselha coloca Rabiot e Rowe à venda após 'comportamento inaceitável'

Venezuela denuncia "sequestro" de 66 crianças nos Estados Unidos

Netanyahu acusa Macron "de alimentar o fogo antissemita"

Os brasileiros que decidem morar em cubículos em Paris

Europa arde sob número recorde de incêndios florestais

Onda de calor na Espanha provocou mais de 1.100 mortes, aponta estudo

Cavalo morto após ter as patas cortadas: Ana Castela e celebridades cobram por justiça

Maior federação deixa decisão sobre desembarque do governo para o futuro

Colheita do milho safrinha atinge 86% da área no PR, aponta Deral

Barroso: País tem cultura censória, mas é preciso combater discurso de ódio