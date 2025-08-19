Maior federação deixa decisão sobre desembarque do governo para o futuro

Maior federação de partidos do Brasil, a UP (União Progressista) nasceu hoje em cerimônia com discurso de oposição, presença de pré-candidatos de direita a presidente, mas sem data para devolver os quatro ministérios que tem no governo Lula.

O que aconteceu

A mesa de autoridades simbolizava o caráter oposicionista da cúpula da federação. Havia governador bolsonarista (Jorginho Melo, do PL-SC), Ciro Gomes (ferrenho crítico de Lula) e o nome preferido da centro-direita brasileira ao Planalto, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estava na plateia.

Não havia petistas na cerimônia. A ausência já era esperada e reflete o caráter de direita da cúpula da UP. Os presidente de União Brasil e PP, partidos que deram origem a federação são críticos de Lula.

Mas não há unanimidade na federação. O primeiro a discursar foi Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ele é aliado do Planalto, dono de indicações a cargos de ministro e diretores de agências reguladoras e já declarou que não votará projetos de interesse da oposição, como a anistia.

Alcolumbre disse que a UP não é de oposição ou situação. O presidente do Senado afirmou que a federação nasce para fazer "política com P maiúsculo". Ele também criticou a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.

Alinhados com a pauta econômica do governo. Apesar das críticas ao PT as bancadas no Congresso vão apoiar as matérias econômicas do governo que forem "do interesse do pais", como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

Bolsonaro não empolga. Jorginho Melo adotou o discurso de perseguição política e pediu aplausos ao ex-presidente. A resposta foi tímida no meio de tantos presidenciáveis.

Pré-candidatos ao Planalto discursam

Tarcísio de Freitas foi o primeiro possível concorrente ao Planalto a falar. O governador de São Paulo elogiou a federação, classificada como exemplo de maturidade que levará o Brasil a mudanças. Ele espera contar com a UP numa eventual candidatura ao Planalto em 2026.

Ronaldo Caiado assumiu o microfone na sequência e foi o primeiro a citar Lula e o PT. O governador falou que o presidente está "destruindo o país" e que "assaltou os aposentados". Acrescentou que partidos políticos têm que ter lado, um recado aos quatro ministros que a federação tem no governo federal.

Caiado fez uma fala de candidato. "A solução é derrotar o Lula na eleição de 2026", disse. Ele citou dados positivos de segurança pública que Goiás ostenta e encerrou falando para cada partido colocar candidato "na pista" e quem chegar ao segundo turno vai bater Lula. "Nós vamos libertar o Brasil das garras do PT e das organizações criminosas."

Arthur Lira citou os dois pré-candidatos em sua fala. Um dos principais caciques do PP, o deputado federal citou os nomes de Tarcísio e Caiado e afirmou que a federação tem opções para decidir o que será o melhor para o Brasil.

Desembarque adiado

A federação é fruto da aliança entre União Brasil e Progressistas, ambos de centro-direita. O presidente dos dois partidos, Antonio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP) determinaram que os integrantes da UP serão de oposição.

Cargos no governo federal devem ser entregues. Uma reunião será marcada num futuro próximo para estabelecer qual a data para aliados de Lula mudarem de posição.

A federação ocupa quatro ministérios, e eles não desejam deixar o cargo. O ministro do Turismo, Celso Sabino, declarou que não deixa a Esplanada. Já André Fufuca, ministro do Esporte, chegou ao evento falando em levar a UP para apoiar Lula nas eleições de 2026.

Haverá negociação sobre como lidar com quem não quer deixar os cargos. A intenção inicial era expulsão, mas agora a cúpula da federação insiste em abrir diálogo.

Líderes da UP discursam contra o PT

ACM Neto afirmou que as pessoas são iludidas pelo governo federal. Ele reclamou que há excesso de gastos e falta de eficiência por parte do Planalto. "O lado certo é contra o PT", disse.

O senador Ciro Nogueira disse que é preciso enfrentar a "mentira do PT no Nordeste". Ele disse que o governo federal "mora no túnel do tempo" e que o país é atrapalhado por velório da esquerda.

Ciro afirmou que Lula trata bem Nicolás Maduro, da Venezuela, e hostiliza Donald Trump, dos EUA. O senador disse que Brasília nunca será Caracas e o país nunca será a Venezuela.

Números da União Progressista