Macron chama Putin de 'predador, 'ogro' e de força 'desestabilizadora' na Europa

Em uma entrevista à emissora francesa LCI, o presidente Emmanuel Macron alertou nesta terça-feira (19) os aliados europeus que não devem confiar no presidente russo, Vladimir Putin, que chamou de "predador", um "ogro às nossas portas" e uma "força desestabilizadora" na Europa.

As declarações de Macron aconteceram após a reunião em Washington entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e vários dirigentes europeus, na qual foi discutido um provável encontro entre Putin e Zelensky nas próximas duas semanas.

"Putin raramente honrou seus compromissos", disse Macron ao canal LCI. "Ele tem sido constantemente uma força desestabilizadora. Ele tenta redefinir as fronteiras para aumentar seu poder", acrescentou.

O chefe de Estado francês considera que a Rússia "não voltará à paz e a um sistema democrático aberto da noite para o dia".

"Inclusive para sua própria sobrevivência, ele (Putin) precisa seguir se alimentando (dessa situação). É assim. E por isso ele é um predador, um ogro às nossas portas", declarou o presidente francês.

"Não estou dizendo que a França será atacada amanhã, mas é uma ameaça para os europeus (...). Não devemos ser ingênuos", acrescentou Macron.

Em outra entrevista, concedida ao canal americano NBC News, Macron não escondeu que não compartilha o otimismo de Trump sobre a possibilidade de alcançar um acordo de paz.

"Quando olho para a situação e os fatos, não vejo que o presidente Putin queira a paz agora, mas talvez eu seja muito pessimista", disse.

A União Europeia convocou uma reunião virtual de emergência com líderes do bloco nesta terça-feira (19), para discutir os resultados das negociações em Washington sobre a Ucrânia.

Zelensky declarou estar pronto para um encontro bilateral com Putin. A etapa seguinte seria uma reunião trilateral com a presença de Trump. Em Washington, Macron pediu que a reunião inclua líderes europeus e que novas sanções contra Moscou sejam aplicadas caso Putin não avance nas negociações de paz.

Em uma entrevista à emissora de televisão russa Rossiya 24, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, declarou nesta terça que qualquer reunião entre Putin e Zelensky, com o objetivo de encerrar o conflito na Ucrânia, deve ser preparada "com muito cuidado".