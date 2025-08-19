Topo

Líderes europeus cogitam novas sanções contra Putin, diz governo britânico

19/08/2025 12h09

LONDRES (Reuters) - O governo britânico disse nesta terça-feira que os líderes europeus estão avaliando sanções adicionais para aumentar a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, como parte de um esforço mais amplo para pôr fim à guerra na Ucrânia.

O governo afirmou que a chamada Coalizão dos Dispostos, que se reuniu virtualmente na terça-feira, havia concordado que suas equipes de planejamento se reuniriam com as contrapartes dos Estados Unidos nos próximos dias para avançar os planos de garantias de segurança para a Ucrânia.

Eles também discutiriam planos para "preparar o envio de uma força de segurança se as hostilidades terminarem", disse um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Eles acrescentaram: "Os líderes também discutiram como mais pressão -- inclusive por meio de sanções -- poderia ser colocada sobre Putin até que ele mostre que está pronto para tomar medidas sérias para acabar com sua invasão ilegal."

A Ucrânia e seus aliados europeus ficaram animados depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse ao presidente Volodymyr Zelenskiy na segunda-feira que os EUA ajudariam a garantir a segurança da Ucrânia em qualquer acordo para acabar com a guerra da Rússia, embora a extensão de qualquer assistência não tenha ficado imediatamente clara.

(Reportagem de Sam Tabahriti)

