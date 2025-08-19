Líder conservador do Canadá sela retorno ao Parlamento

O líder do Partido Conservador do Canadá, Pierre Poilievre, conseguiu voltar ao Parlamento, depois de obter mais de 80% de apoio em uma eleição realizada em um distrito predominantemente de direita, segundo os resultados oficiais publicados nesta terça-feira(19).

O resultado, quatro meses após uma derrota humilhante nas eleições gerais, permite recuperar seu papel como líder da oposição no Parlamento, onde fará frente ao primeiro-ministro Mark Carney.

Poilievre estava a caminho de se tornar primeiro-ministro nas eleições de abril até que o retorno ao poder do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou a política canadense com ameaças de anexação de seu vizinho do norte.

Os conservadores de Poilievre perderam uma ampla vantagem nas pesquisas e os eleitores optaram pelo novo líder liberal, Carney, para lidar com Trump.

Poilievre também perdeu para um liberal em sua própria circunscrição, um distrito na área de Ottawa que representava por duas décadas.

Ele prometeu permanecer como líder do Partido Conservador, mas precisava de uma cadeira no Parlamento.

Um deputado de Battle River-Crowfoot, distrito rural na província de Alberta, onde predominam os conservadores, ofereceu sua renúncia para que Poilievre disputasse a vaga.

Segundo os resultados publicados pelo Elections Canada, Poilievre obteve 80,4% dos votos, superando amplamente seu rival mais próximo, um candidato independente que obteve apenas 9,9%.

Em seu discurso de vitória, Poilievre, de 46 anos, prometeu se opor às políticas do governo Carney, que, segundo ele, provocaram uma espiral de criminalidade, imigração e inflação descontrolada.

"Estou grato por ter a oportunidade de ser seu humilde servo, de lutar dia a dia e com todas as forças pelo povo desta região", disse em um vídeo do discurso publicado no X.

"Colocaremos o Canadá em primeiro lugar", afirmou entre aplausos em frente a uma gigantesca bandeira nacional.

Carney parabenizou seu adversário. "Trabalhando juntos, o novo governo do Canadá continuará construindo um futuro mais forte para todos", declarou no X.

No entanto, vários especialistas estimam que será difícil para Poilievre se fazer ouvir em um contexto político muito influenciado pelo governo Trump.

