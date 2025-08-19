Leilão que vai permitir vertificalizar Faria Lima arrecada R$ 1,6 bilhão

A prefeitura de São Paulo leiloou ao valor total de R$ 1,668 bilhão hoje mais de 94 mil títulos imobiliários de terrenos na região da avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das áreas mais valorizadas da capital paulista, e que agora deve passar por uma reconfiguração. "Boom" imobiliário deve transformar terrenos hoje usados como estacionamentos e quadras esportivas em prédios empresariais de alto padrão.

O que aconteceu

Leilão arrecadou R$ 1.668.768.000,00 com venda de Cepacs (Certificados de Potencial Adicional de Construção). A sigla se refere a títulos imobiliários leiloados pela prefeitura para a edificação potencializada de lotes, ou seja, para que os prédios possam ser mais altos do que é permitido. Os documentos são válidos em bairros em que a expansão imobiliária é regrada por uma Operação Urbana Consorciada e não pela Lei de Zoneamento. O lance inicial definido pela administração municipal para cada título foi de R$ 17,6 mil. A corretora Ágora foi a que mais adquiriu Cepacs.

Valor ficou bem abaixo da expectativa da prefeitura, que era de alcançar valor próximo de R$ 3 bilhões. Ainda assim, valor é de arrecadação recorde desde o início da operação urbana Faria Lima. Ao menos 35% dos recursos arrecadados com os leilões precisam ser aplicados em melhorias para Paraisópolis, a segunda maior favela da cidade, com cerca de 100 mil moradores.

A gente fica muito feliz com esse resultado. O valor arrecadado está sendo destinado para um lugar precioso que é a região do Paraisópolis Pedro Martin Fernandes, diretor-presidente da SP Urbanismo

Momento de alegria, vamos poder dedicar mais de 1,6 bi a uma comunidade em vulnerabilidade Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Proposta da Câmara Municipal sancionada pela prefeitura em 2024 criou bônus para proprietários de Cepacs na região. A regra permitia o aumento de 30% da área construída de prédios próximos a corredores de ônibus e estações de metrô, e chegou a ser suspensa no último dia 16 por uma liminar do TJ-SP. Ontem, porém, a Justiça paulista revogou a decisão provisória e liberou a bonificação às construtoras, após pedido apresentado pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e pela presidência da Câmara Municipal.

Leilão de hoje foi o primeiro em quatro anos. Mudança legislativa permitiu a disponibilização de novos (e últimos) Cepacs de toda a operação urbana. Agora, é previsto apenas mais um leilão, com menor volume de certificados, a ser realizado em seis meses ou um ano. Depois disso, a prefeitura terá de definir qual tipo de legislação será aplicada à região, já que não haverá Cepacs para todo mundo.

Aprovada em 1995, a Operação Urbana Faria Lima é a primeira e mais importante de São Paulo. Ao longo das últimas três décadas, a iniciativa municipal já permitiu alterações significativas na região por meio da venda de Cepacs, que incluiu a construção dos túneis Jornalista Fernando Vieira de Mello e Max Feffer, a reforma do Largo da Batata e a requalificação da Avenida Santo Amaro.

Centro financeiro e tecnológico do país, Faria Lima abriga sede de grandes bancos, startups, fundos de investimentos e gigantes digitais. Entre elas, os escritórios do Google, Facebook e Uber, que a partir do leilão de hoje devem passar a dividir o espaço com outros negócios.

Símbolo "faria limer", beach tennis está com dias contados

Quadras de beach tennis e vôlei em terrenos localizados na região da Faria Lima devem dar lugar a prédios de escritórios de altíssimo padrão. Agora com os dias contados, esses centros esportivos montados no corredor que liga Pinheiros à Vila Olímpia explodiram nos últimos anos com o aumento da demanda por atividades ao ar livre durante a pandemia de covid-19.

Quadras de areia buscavam "guardar" o patrimônio de grandes empresas até a decisão pelo início das obras. Conforme apurado pelo UOL, em vez de criar novos estacionamentos — que não cumprem função social e podem até render aumento de IPTU, a depender da região —, construtoras, bancos, fundos de investimento e demais proprietários de terra passaram a investir em centros esportivos. Os espaços davam uso aos terrenos e, de quebra, maquiavam ações de especulação imobiliária, que é a prática de segurar a edificação da área à espera de valorização.

UOL mapeou 56 quadras de beach tennis e de tênis de quadra e saibro em vias de alto valor imobiliário na região. Entre elas, as avenidas Presidente Juscelino Kubitschek, Santo Amaro, Rebouças e Doutor Cardoso de Melo. Ao menos 18 estão no perímetro da Operação Urbana Faria Lima, que exige a posse de Cepacs.

Quadras situadas no entorno da Faria Lima também poderão ter prazo de validade abreviado. Isso porque, segundo urbanistas ouvidos pelo UOL, os leilões vão mexer com todo o mercado na região.

Para onde vai arrecadação?

Da Faria Lima à periferia. Segundo legislação aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo em julho de 2024, ao menos 35% dos recursos arrecadados com os leilões precisam ser aplicados em melhorias para Paraisópolis, a segunda maior favela da cidade, com cerca de 100 mil moradores. A comunidade não estava no perímetro original da operação, mas foi incluída posteriormente.

Expectativa é que a receita bilionária se transforme em moradias populares e obras de requalificação urbana. Estão previstos, por exemplo, a construção de calçadões e abertura de vias. Uma proposta em estudo pela Prefeitura é de implantação de uma linha de VLT na Faria Lima, por exemplo, porém a discussão ainda é preliminar, segundo apuração do Estadão.

O instrumento da operação urbana não pode servir apenas para arrecadar, mas para transformar o perímetro destacado, seja com obras de habitação ou de mobilidade. Fernando Bruno, advogado e ex-diretor do departamento municipal de controle da função social da propriedade, em entrevista ao UOL

