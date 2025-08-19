Topo

Klabin terá aportes adicionais para projeto Plateau

19/08/2025 09h32

SÃO PAULO (Reuters) - A Klabin anunciou nesta terça-feira acordos com uma empresa de investimentos em ativos florestais do BTG Pactual e com uma empresa de investimentos do Canadá para aportes adicionais no projeto de gestão de ativos florestais Plateau, que somam R$1,2 bilhão.

A companhia afirmou em comunicado ao mercado que os aportes foram acertados com BTG Pactual Timberland Investment Group e com a British Columbia Investment Management Corporation.

Os investimentos extras serão realizados até o final do quarto trimestre deste ano, afirmou a Klabin.

"Considerando os referidos aportes, a Klabin alcançará o montante de R$2,7 bilhões no âmbito do Projeto Plateau", disse a empresa.

O Projeto Plateau foi anunciado pela Klabin em outubro do ano passado, quando a empresa acertou quatro acordos para investimento em sociedades de propósito específico (SPEs) controladas pela empresa para exploração de ativos florestais excedentes em São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Na época, a Klabin afirmou que o patrimônio dessas SPEs era formado por ativos florestais da empresa, sendo 23 mil hectares de florestas plantadas e 4 mil de terras produtivas, e aporte de R$1,8 bilhão pela Timber Investment Management Organization.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

