Topo

Notícias

Kim Yo Jong, da Coreia do Norte, diz que Coreia do Sul tem "dupla personalidade" em relação a exercícios militares

19/08/2025 21h15

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - Kim Yo Jong, da Coreia do Norte, a poderosa irmã do líder Kim Jong Un, disse que a Coreia do Sul e seu presidente Lee Jae Myung têm uma "dupla personalidade" ao falar sobre o desejo de buscar a paz enquanto continuam com os exercícios militares conjuntos com os EUA, disse a mídia estatal KCNA na quarta-feira (horário local).

A Coreia do Sul e os Estados Unidos, seu aliado, deram início a exercícios militares conjuntos nesta semana, incluindo o teste de uma resposta melhorada às crescentes ameaças nucleares da Coreia do Norte.

Pyongyang critica regularmente esses exercícios considerando-os ensaios para uma invasão e, às vezes, responde com testes de armas, mas Seul e Washington dizem que eles são puramente defensivos.

Desde que assumiu o cargo, em junho, o governo de Lee tem procurado melhorar as relações entre os vizinhos, que ainda estão tecnicamente em guerra após o conflito de 1950-1953, embora as principais autoridades norte-coreanas tenham sido citadas pela mídia estatal rejeitando as iniciativas do presidente do Sul.

Nesta semana, Lee ordenou que seu gabinete preparasse uma implementação parcial, passo a passo, dos acordos existentes com a Coreia do Norte, e a Coreia do Sul começou a remover os alto-falantes que faziam transmissões contra a Coreia do Norte ao longo da fronteira.

"Lee Jae Myung não é o homem capaz de mudar esse fluxo histórico" de ambição conflituosa, disse Kim, segundo a KCNA, acrescentando que "o governo (sul-coreano) continua a falar com pretensões de paz e de melhoria das relações, a fim de nos culpar pelo fato de as relações intercoreanas nunca mais voltarem".

As falas seguem as declarações do líder norte-coreano Kim Jong Un, divulgadas pela KCNA nesta terça-feira, que chamou os exercícios militares entre os EUA e a Coreia do Sul de "expressão óbvia de sua vontade de provocar uma guerra" e ressaltou a necessidade de o país expandir rapidamente seu armamento nuclear.

(Reportagem de Joyce Lee)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Kim Yo Jong, da Coreia do Norte, diz que Coreia do Sul tem "dupla personalidade" em relação a exercícios militares

Bessent diz que EUA tiveram conversas muito boas com China sobre tarifas

Venda de sentenças: ministro prorroga por um ano afastamento de 4 desembargadores do MA

Cinco apostas cravam Lotofácil e levam R$ 607 mil; veja números sorteados

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 16,8 milhões; veja números e time

EUA aceita conversar com delegados do Brasil na OMC sobre tarifas

Tribunal revoga prisão domiciliar do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe e ordena sua liberdade

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 7,5 milhões; confira números sorteados

No Dia do Orgulho Lésbico, ativistas reforçam poder da luta coletiva

Curso de medicina com nota baixa pode ter corte de vaga ou extinção

Aposta do MA acerta Mega-Sena e ganha R$ 63 milhões; veja dezenas sorteadas