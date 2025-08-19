Kim Yo Jong, da Coreia do Norte, diz que Coreia do Sul tem "dupla personalidade" em relação a exercícios militares

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - Kim Yo Jong, da Coreia do Norte, a poderosa irmã do líder Kim Jong Un, disse que a Coreia do Sul e seu presidente Lee Jae Myung têm uma "dupla personalidade" ao falar sobre o desejo de buscar a paz enquanto continuam com os exercícios militares conjuntos com os EUA, disse a mídia estatal KCNA na quarta-feira (horário local).

A Coreia do Sul e os Estados Unidos, seu aliado, deram início a exercícios militares conjuntos nesta semana, incluindo o teste de uma resposta melhorada às crescentes ameaças nucleares da Coreia do Norte.

Pyongyang critica regularmente esses exercícios considerando-os ensaios para uma invasão e, às vezes, responde com testes de armas, mas Seul e Washington dizem que eles são puramente defensivos.

Desde que assumiu o cargo, em junho, o governo de Lee tem procurado melhorar as relações entre os vizinhos, que ainda estão tecnicamente em guerra após o conflito de 1950-1953, embora as principais autoridades norte-coreanas tenham sido citadas pela mídia estatal rejeitando as iniciativas do presidente do Sul.

Nesta semana, Lee ordenou que seu gabinete preparasse uma implementação parcial, passo a passo, dos acordos existentes com a Coreia do Norte, e a Coreia do Sul começou a remover os alto-falantes que faziam transmissões contra a Coreia do Norte ao longo da fronteira.

"Lee Jae Myung não é o homem capaz de mudar esse fluxo histórico" de ambição conflituosa, disse Kim, segundo a KCNA, acrescentando que "o governo (sul-coreano) continua a falar com pretensões de paz e de melhoria das relações, a fim de nos culpar pelo fato de as relações intercoreanas nunca mais voltarem".

As falas seguem as declarações do líder norte-coreano Kim Jong Un, divulgadas pela KCNA nesta terça-feira, que chamou os exercícios militares entre os EUA e a Coreia do Sul de "expressão óbvia de sua vontade de provocar uma guerra" e ressaltou a necessidade de o país expandir rapidamente seu armamento nuclear.

(Reportagem de Joyce Lee)