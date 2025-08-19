Topo

Notícias

Justiça do DF manda meta retirar do ar vídeo do PL que compara petistas a dependentes químicos

São Paulo

19/08/2025 14h32

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) determinou a exclusão de um vídeo publicado no perfil oficial do Partido Liberal (PL). A gravação, feita com uso de inteligência artificial, foi publicada em 12 de julho e retrata apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) como "viciados em PT", em analogia a usuários de drogas.

A decisão tem caráter liminar e atende a uma ação movida pelo PT contra o PL e a Meta, empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook. A peça não está mais disponível nas duas redes sociais. O PL foi procurado, e o Estadão aguarda um retorno.

Na decisão, a 2ª Vara Cível de Brasília avaliou que o material ultrapassou os limites da liberdade de expressão, configurando abuso e ofensa à honra do PT. O juiz classificou a propaganda como "grotesca" e "despida de qualquer propósito construtivo de cidadania". As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

O material mostra entrevistas fictícias, com declarações como "fui usuário do PT por dez anos" e "o petismo acaba com a vida das pessoas". Um dos personagens, identificado como "Enzo Albuquerque, ex-militante", diz estar "há seis meses limpo".

O vídeo associa a legenda petista à corrupção, aumento de impostos e "roubo da aposentadoria dos idosos". "Chega de defender quem só destrói o Brasil! A verdade liberta. O país está em colapso. A culpa é do Lula", diz a legenda. Segue-se, então, o aviso: "Este conteúdo é uma sátira. Para caso real de dependência química, busque ajuda pelo 132".

A Meta foi obrigada a remover o conteúdo em até três dias, sob pena de multa diária de R$ 2 mil, limitada a 20 dias.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Israel alerta França para reavaliar reconhecimento do Estado da Palestina

Hytalo foi agredido por traficantes do CV em baile funk, disse Diaba Loira

'Foi quase um linchamento', diz empresário agredido por seguranças de karaokê no centro de SP

'Adoraria me aposentar com Messi', diz Suárez

Justiça do DF manda meta retirar do ar vídeo do PL que compara petistas a dependentes químicos

Influencer é preso por deixar falsa bomba em aeroporto para viralizar 'pegadinha'; entenda

Membro da família real da Noruega é denunciado por quatro estupros

Cristiano Ronaldo é aclamado em Hong Kong, onde Messi foi vaiado em 2024

Homem condenado por assassinato na Flórida em 1982 será executado

China diz que setor de energia solar precisa reduzir excesso de capacidade

Jornal francês aponta Pix como inspiração para Europa e desafio para Washington