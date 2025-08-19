Justiça dá 24 horas para governo Lula religar radares em rodovias federais

A Justiça Federal no Distrito Federal determinou que o governo do presidente Lula (PT) mantenha os radares para fiscalização da velocidade em rodovias federais funcionando.

O que aconteceu

Cenário atual é de apagão nas rodovias federais, diz a decisão da Justiça Federal. Sem o monitoramento dos radares, há casos em que infratores trafegam com velocidade 6.000% acima do permitido, citou a juíza Diana Wanderley.

Parte dos aparelhos não está funcionando por falta de verba. A fiscalização dos radares nas rodovias federais pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) custa R$ 364,1 milhões por ano, mas o governo só destinou R$ 43,4 milhões (cerca de 12% do valor necessário) para este fim em 2025. O caso foi revelado pela TV Globo e confirmado pelo UOL.

Decisão assinada ontem diz que o Dnit deve manter o sistema de radares em pleno funcionamento em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por cada radar que não estiver operando. Esse valor seria aplicado sobre as concessionárias ou sobre o Dnit, caso o departamento não comunique as concessionárias sobre a decisão. O Dnit também precisa informar, em até 72 horas, quais foram as consequências do apagão nas rodovias e o valor exato que precisa para manter o sistema funcionando.

O governo também deve apresentar um planejamento orçamentário atualizado para pagar o monitoramento por radares em até cinco dias. Para a juíza Wanderley, a conduta do governo é de omissão em grandes proporções e pode até configurar improbidade administrativa se não for solucionada em breve.

Arrecadação com os radares é quase o dobro do custo de manutenção dos aparelhos. Na decisão, a juíza cita informações do Dnit, de que o sistema arrecada mais de R$ 1 bilhão por ano, dos quais R$ 600 milhões vão para os cofres federais.

O UOL entrou em contato com o Ministério dos Transportes e o Dnit. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Juíza apontou contradição do governo

Decisão foi dada em processo protocolado por senador petista durante governo Bolsonaro. Fabiano Contarato (PT-ES) ingressou com uma ação civil pública em 2019 após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar que desligaria os radares.

A juíza escreveu que viu a conduta do governo Lula com surpresa. "O atual governo federal, [...] à época da retirada dos radares nas rodovias federais, foi um dos grandes críticos daquela medida", escreveu Wanderley. "Agora age de forma oposta, o que soa contradição e retrocesso na proteção social, no cuidado das pessoas."