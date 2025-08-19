Justiça da Colômbia ordena libertação de Uribe enquanto recorre de condenação

A Justiça da Colômbia ordenou nesta terça-feira (19) a libertação do ex-presidente Álvaro Uribe enquanto ele recorre em segunda instância de uma condenação a 12 anos de prisão domiciliar por suborno e fraude processual, em decisão do Tribunal Superior de Bogotá.

O ex-presidente (2002-2010) estava preso em sua residência próxima de Medellín. O tribunal ordenou a sua libertação imediata enquanto analisa o recurso de Uribe contra a condenação anunciada em 1º de agosto.

lv/vd/nn/lb/am

