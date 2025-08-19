Jovem é torturada e morta após se recusar a sair com traficante no RJ

Uma jovem de 22 anos foi torturada e morta após se recusar a sair com um traficante na comunidade da Coreia, em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Sther Barroso dos Santos foi torturada em um baile funk na madrugada do domingo (17). Testemunhas e familiares relataram que a jovem foi violentamente agredida por traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) após se recusar a sair da festa acompanhada pelo criminoso Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel. As informações são da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Após espancarem Sther, os criminosos deixaram o corpo da vítima na frente da casa da família dela. Os parentes chegaram a socorrer a jovem, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas já chegou à unidade de saúde sem vida.

Sther tinha marcas de agressão por todo o copo e ficou com o rosto desfigurado. Exame feito no IML (Instituto Médico Legal) apontou que a vítima também teria sofrido violência sexual, segundo informações do Cidade Alerta Rio (RecordTV).

Polícia afirmou investigar se o Coronel é o mandante do crime. Ele é apontado como o chefe do tráfico na comunidade. Ainda segundo a polícia, Coronel possui uma ficha criminal extensa, com anotações por tráfico de drogas, roubo, homicídio, formação de quadrilha, roubo de veículo, lesão corporal, entre outros crimes.

Nas redes sociais, familiares de Sther lamentaram a morte da jovem. A irmã dela, Stéfany, acusou Coronel de "tirar a vida" de Sther "covardemente". "Entregou minha irmã morta, desfigurada. Ele acabou com a vida dela no local onde estávamos refazendo a nossa vida. Minha irmã tinha sonhos, metas. Ela era só um bebê. Estávamos tão felizes conquistando nossas coisas. Destruiu minha família, acabou com a nossa vida".

Caso foi registrado no 34º DP (Bangu) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital. A Polícia Civil disse que tem feito diligências para apurar as circunstâncias do crime, mas, até o momento, ninguém foi preso.