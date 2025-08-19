Josias: Governadores chamados de ratos não podem ter sangue de barata

Governadores que querem herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível, e disputar o Planalto em 2026 exibiram "sangue de barata" ao não rebaterem as críticas do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que os comparou com "ratos", analisou o colunista Josias de Souza ao UOL News de hoje.

Após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmar sua pré-candidatura à Presidência, Carlos usou adjetivos como "desumano, sujo, oportunista e canalha" em um post no X (antigo Twitter) para se referir aos "direitistas" que "se calam", aos quais chamou de "ratos". Outro filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), compartilhou a publicação.

Ele [Carlos Bolsonaro] está cutucando todos esses governadores que têm pretensões presidenciais. O Tarcísio [de Freitas], o Romeu Zema, o Ratinho Junior, o Ronaldo Caiado. E o mais curioso não é a provocação do Carlos Bolsonaro. O mais curioso é que os governadores chamados de ratos exibem sangue de barata.

É impressionante como ninguém reage às agressões do Carlos Bolsonaro, ninguém reage aos movimentos antipatrióticos do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Nenhum dos governadores reage às provocações e aos desacertos do clã Bolsonaro.

Os governadores podem até reivindicar o voto conservador mais radical que continua acorrentado ao Bolsonaro, e há um pedaço do eleitorado acorrentado ao Bolsonaro que mata e morre por ele. Agora, esse eleitor - supondo que o Lula será o candidato no polo adversário em 2026 e não há alternativa à esquerda que não seja o próprio Lula - esse eleitor mais radicalizado, mais bolsonarista, vai cair no colo do candidato conservador por gravidade.

Então, esses governadores se têm pretensões presidenciais - e eles tem - precisam ter um mínimo, uma gota que seja de amor próprio, não podem ser chamados de ratos e reagir com sangue de barata.

O Caiado, perguntado sobre o comentário do Carlos Bolsonaro, disse que "é compreensível, a família está em uma posição de desespero. Nenhuma reprovação ao Carlos Bolsonaro. O Romeu Zema, também indagado a respeito, disse: 'Até marido e mulher se desentendem'.

Francamente, é muita falta de amor próprio. Não se pode levar esse puxa-saquismo em relação ao Bolsonaro a esse nível tão rasteiro.

Amanhã, imagine qual vai ser a próxima qualificação? E os governadores vão realmente aceitar isso? Enfiar a viola no saco e fingir que nada está acontecendo?

Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destaca, ainda, que o candidato escolhido para substituir Jair Bolsonaro em 2026 segue indefinido e que o ex-presidente pode optar por alguém de sua própria família.

Não é negligenciável a hipótese de que ele [Bolsonaro] acabe optando por uma solução doméstica, uma solução familiar. Não podendo concorrer, escolhe lá um dos representantes da sua família para representá-lo nessa eleição. E os governadores conservadores vão ter que tomar uma decisão: vão aceitar isso ou vão disputar esse voto?

E aí vem o Tarcísio de Freitas que fica nessa cômoda posição do não candidato mais candidato de todos os tempos, mais ou menos como um personagem que tem orelha de lobo, focinho de lobo, dente de lobo, mas se apresenta como uma vovózinha disfarçada.

Josias de Souza, colunista do UOL

