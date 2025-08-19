Jornal francês aponta Pix como inspiração para Europa e desafio para Washington

O sistema de pagamentos instantâneos Pix foi tema de destaque na capa do jornal econômico francês Les Echos nesta terça-feira (19). Em uma ampla reportagem, o diário afirma que o sucesso da ferramenta criada pelo Banco Central do Brasil "irrita Donald Trump e faz a Europa sonhar".

Lançado em 2020, o Pix revolucionou a forma como os brasileiros realizam transações financeiras no cotidiano, sendo utilizado para compras em lojas físicas e online, transferências entre pessoas e até "divisão de contas para reembolsar os amigos". O jornal francês descreve o serviço como um "sucesso fulgurante", destacando sua simplicidade, gratuidade para pessoas físicas e ampla adesão popular.

Em apenas cinco anos, o sistema alcançou 160 milhões de usuários - o equivalente a 75% da população brasileira. Além disso, permitiu que cerca de 50 milhões de pessoas que nunca haviam utilizado serviços bancários realizassem sua primeira transferência digital.

"O impacto do Pix no mercado foi tão expressivo que abalou a hegemonia de gigantes como Mastercard e Visa no Brasil", aponta a reportagem. A popularização do sistema também levou a Meta a cancelar o lançamento do WhatsApp Payments no país, diante da forte concorrência.

O sucesso do modelo brasileiro, no entanto, não passou despercebido por Washington. O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras, sob a suspeita de que o Pix estaria prejudicando a competitividade de empresas americanas. A administração Trump vê o avanço do sistema como uma ameaça à presença de seus players no setor de pagamentos.

Ao mesmo tempo, o desempenho do Pix desperta interesse crescente na Europa, que busca alternativas para reduzir sua dependência de soluções estrangeiras. Iniciativas como o EPI (European Payments Initiative) e o EuroPA têm se inspirado no modelo brasileiro, enquanto o Banco Central Europeu aposta no euro digital como forma de reforçar a soberania financeira do bloco.

A reportagem conclui que o Pix demonstrou a eficácia de um sistema de pagamentos instantâneos acessível e massivo, servindo de referência para projetos semelhantes em desenvolvimento no continente europeu.