Ela teve parada ao dormir: 'Babás e meu marido fizeram massagem cardíaca'

Jana Bonassi, 39, acordou numa madrugada com falta de ar, desmaiou e teve parada cardíaca. Ela sobreviveu graças à massagem cardíaca e ao socorro imediato. Brasileira nos EUA, ela aproveitou seu título de Mrs. Florida American (concurso de beleza que seleciona a representante do estado para o miss América) para compartilhar a história e disseminar a importância da reanimação cardiopulmonar. A VivaBem, relembrou o episódio.

Sem risco aparente

"Começo pontuando que sou vegetariana desde os 10 anos de idade, formada em educação física, bailarina, tenho alimentação saudável e sempre dormi bem.

Quero tirar a visão que a gente tem de saúde cardíaca, que alguma coisa só vai acontecer se você é sedentário, tem sobrepeso ou é idoso.

Aos 33 anos, morando nos EUA, era mãe 100% do tempo e sentia o cansaço de uma mãe de uma filha de 4 anos e um bebezinho de um ano e meio. Você não para pra pensar que tem um problema.

De 2018 para 2019, passei o Ano-Novo com a família no Brasil. Minha mãe contratou uma babá para ajudar com os filhos da minha cunhada, e eu cuidaria dos meus com outra babá. Foi maravilhoso.

No dia 1º, todo mundo estava cansado de ter ido dormir tarde e, por volta de 19h30, chamei minha filha para dormir cedo comigo. A partir daqui, o que conto é uma história que foi contada para mim, porque, da minha parte, só lembro dez dias depois do ocorrido.

Sem pulso

Acordei às 2h com falta de ar e desmaiei, sem batimento cardíaco. Minha filha conta que acordou o papai, porque os dois estavam dormindo do meu lado.

Meu marido viu que eu não estava bem e chamou minha mãe e meu padrasto. Ela começou a sacudir minha perna, me chamando para acordar, e minha filha começou a chorar, gritando que eu tinha morrido.

Ele pediu para chamar ajuda e, naquele momento, checou meu pulso, viu que eu não estava respirando e iniciou a RCP (reanimação cardiopulmonar). Minha mãe chamou uma das babás, que era enfermeira, e quando ela entrou no quarto, falou para o meu marido me colocar no chão, porque ali na cama não ia adiantar.

Depois, entrou a segunda babá, que já trabalhava comigo e também era enfermeira. Ela me pôs no chão e revezou a massagem cardíaca.

A equipe médica chegou e colocou o desfibrilador no meu peito. Quando tomei um choque, meu coração voltou, mas eu ainda estava inconsciente.

Fiquei na UTI e, quando acordei do trauma, um médico falou que eu ia precisar de um marcapasso, porque eu tinha síndrome do QT longo. Falei que não ia fazer cirurgia, mas precisava.

Na época, meu marido trabalhava no departamento de marketing da empresa que faz o marcapasso que uso hoje. Logo que ele entrou na área, fez o curso de massagem cardíaca e soube o que fazer quando tive a parada cardíaca.

Baque emocional

Fiquei seis meses no Brasil para me recuperar. Tenho de tomar remédio para controlar a arritmia; ele baixa minha pressão e me deixa cansada, mas tenho que conviver com isso.

Também tive que conviver com o susto que minha família teve. Minha filha tinha crise de pânico, lida com estresse pós-traumático e está com tratamento psiquiátrico.

Era um assunto em que eu trazia dor para todo mundo, porque eu me sentia culpada. Sei que não tive culpa, mas vejo a dor que causei para todo mundo.

Durante cinco anos, tive muito problema de arritmia e taquicardia. Talvez eu tenha tido isso a minha vida inteira e não sabia, mas agora tenho um dispositivo que 'cagueta' meu coração. É aquela doença silenciosa.

Jana Bonassi, 39, teve parada cardíaca durante o sono Imagem: Arquivo pessoal

Eu já era uma pessoa saudável, mas agora isso é o que me mantém sem ter taquicardia de novo. A alimentação melhorou, não bebo bebida alcoólica, e o sono é importante.

Como o remédio me faz acordar com fadiga, como coisas mais salgadas de manhã, que já me dão energia para fazer um treino. Não gosto muito de fazer exercício pesado nos membros superiores, porque tem o fio do marcapasso, e evito fazer aeróbico, fico mais na parte de fortalecimento muscular.

Novo significado

Quando voltei do hospital para casa, o que mais ouvia era 'você tem que ser grata, porque você está viva'. Óbvio que sou grata, recebi uma segunda chance, mas o que fazer com ela? Eu fiz um livro, que partilha a importância de aprender a massagem cardíaca.

Comecei a estudar sobre o assunto, convivi com familiares e muitos pais que perderam uma criança na escola por parada cardíaca. Eu estava grata pela sorte que tive e chateada, e o título de Mrs. Florida American me levou para um lado filantrópico, com a oportunidade de buscar e lutar por legislações que trouxessem respostas de emergência cardíaca.

Recentemente, foi assinada uma lei que diz que todas as escolas públicas da Flórida são obrigadas a ter um desfibrilador, e os professores têm de ser treinados em resposta à parada cardíaca."

Jana escreveu o livro 'Coração de Esperança' para contar sua história e informar sobre RCP Imagem: Arquivo pessoal

O que é síndrome do QT longo?

A contração e o relaxamento do coração são determinados por corrente elétrica. O eletrocardiograma mostra a atividade cardíaca, que é dividida em partes representadas por letras. O sinal elétrico entre a onda Q e a onda T se refere ao funcionamento dos ventrículos, cavidades do coração importantes para manter o pulso cardíaco e a pressão arterial. São eles que promovem a contração do coração.

O intervalo QT, por representar a atividade elétrica da parte mais nobre do coração, é uma medida muito importante. Se estiver alterado, muito prolongado ou muito curto, tem risco de morte súbita. José Carlos Pachón, cardiologista e diretor do serviço de arritmias do Hcor

O intervalo QT longo reflete um atraso na recuperação elétrica do músculo ventricular. Com isso, há risco de arritmias graves (alteração do ritmo cardíaco) que podem levar a perda de sentidos, tontura, desmaio, convulsões e morte.

A síndrome pode ser hereditária ou adquirida. No primeiro caso, a pessoa nasce com alteração genética, herdada do pai e da mãe, que causa a condição. No segundo caso, uso de alguns medicamentos —como antidepressivos, antibióticos, antipsicóticos e até para arritmia— podem favorecer o aparecimento dela.

Há três tipos mais comuns: o que provoca arritmia e risco de morte súbita durante exercício físico, o que acontece em sustos fortes e outro durante o sono. Não há sintomas específicos, e a principal manifestação já é a parada cardíaca. Mas palpitações mais fortes acompanhadas de tontura, visão embaçada e desmaio mais grave são sinal de alerta. Para o diagnóstico, é preciso fazer eletrocardiograma; Pachón indica exame anual, principalmente para pessoas com histórico familiar de doença cardíaca.

O tratamento inclui medicações e aparelhos cardíacos. Betabloqueadores como propranolol e nadolol (indisponível no Brasil) diminuem a ação da adrenalina no organismo. Em casos graves, uso de marcapasso e CDI (cardiodesfibrilador implantável) equilibra o batimento cardíaco. Prática de exercícios físicos de forma orientada é bem-vinda.

Todos com QT longo precisam de remédio, mas nem todos usam CDI. "O melhor tratamento é a medicação, mas tem de saber qual medicação provoca arritmia e andar com lista de medicações proibidas. Médicos que atendem a pessoa fora do seu ambiente tem de ter ciência da condição", alerta Luciana Saciloto, cardiologista do ambulatório de arritmias genéticas do Incor.

Massagem cardíaca é essencial. "Em caso de crise, pode absolutamente ser decisiva para recuperar a pessoa", afirma Pachón. Saciloto explica que a manobra ajuda a manter a circulação sanguínea cerebral até a chegada do desfibrilador. Para o procedimento ser eficiente, a pessoa em parada cardíaca deve estar deitada no chão, enquanto quem socorre se posiciona de joelhos na lateral e de frente para ela, na altura dos ombros. Com os braços esticados e as palmas das mãos sobrepostas em cima do tórax, entre os mamilos, deve-se fazer compressões vigorosas e ritmadas, usando o peso do corpo, na frequência de 100 a 120 por minuto. A música "Stayin' Alive", do Bee Gees, ajuda a acertar o ritmo das compressões. Veja no vídeo abaixo.