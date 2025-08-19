Resposta de Israel sobre proposta de cessar-fogo será dada nesta semana

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não deu sinais de que vai aceitar o plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza proposto pelo Egito e acatado pelo Hamas, mas a resposta oficial sobre o assunto será dada até o fim de semana.

O que aconteceu

Netanyahu aparentou descartar o plano de cessar-fogo e quer continuar com a tomada da Cidade de Gaza. A informação é do jornal Times of Israel, creditada a um oficial das Forças de Defesa de Israel.

Resposta sobre o assunto é esperada pelos negociadores internacionais e, segundo a imprensa israelense, será dada até o fim da semana. O grupo extremista Hamas confirmou que aceitou a proposta ainda ontem, horas após receber o documento do Egito.

As requisições de Israel para acabar oficialmente com a guerra não mudaram, informou a fonte militar ao Times of Israel. Em 8 de agosto, as Forças de Defesa divulgaram um documento com uma lista de reivindicações para o fim da guerra.

Entre as demandas de Israel estão o controle total da segurança na Faixa de Gaza, o desarmamento do Hamas e a destruição do governo palestino. As demandas sinalizam expressamente que nem o grupo extremista Hamas nem a Autoridade Palestina no governo de Gaza poderão guiar o país, que seria entregue a "um governo civil alternativo".

Israel também pediu que os 50 reféns que estão em Gaza sejam libertados de uma vez só, diferente da proposta do Egito. A proposta de cessar-fogo estima que a libertação seja feita por partes, entregando reféns vivos e corpos dos que morreram.

Proposta de cessar-fogo de 60 dias foi aceita ontem pelo Hamas, segundo mediadores do Egito e do Catar. "A bola está no campo israelense", afirmou o diretor dos serviços de inteligências egípcios à agência de notícias AFP.

O documento prevê a liberação de reféns em duas partes dentro do prazo de 60 dias. Com a libertação parcial, seriam iniciadas as negociações para encerrar a guerra. A estimativa da inteligência de Israel é de que 20 dos 50 reféns levados em 7 de outubro de 2023 para o enclave continuem vivos.

Bombardeios israelenses seguem na Cidade de Gaza, com ao menos 11 mortos hoje. Desde o início da guerra, 62.000 pessoas, em sua maioria civis, foram mortos, segundo o Ministério da Saúde do território palestino.

Enclave também teve três mortos por fome de ontem para hoje, segundo autoridades locais. Todos eles eram pessoas idosas, informou o canal Al Jazeera. Com essas vítimas, o número total de mortos por fome subiu para 266, com 122 crianças.