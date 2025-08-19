Israel estuda resposta do Hamas à proposta de cessar-fogo em Gaza

Por Maayan Lubell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Israel está estudando a resposta do Hamas a uma proposta de cessar-fogo em Gaza, disseram duas autoridades na terça-feira, em relação a um possível acordo para uma trégua de 60 dias e a libertação de metade dos reféns israelenses ainda mantidos no enclave castigado.

Esforços para interromper os combates ganharam novo impulso na última semana, depois que Israel anunciou planos para uma nova ofensiva para tomar o controle da Cidade de Gaza, e o Egito e o Catar têm pressionado para retomar as negociações indiretas entre as partes sobre um plano de cessar-fogo apoiado pelos EUA.

A proposta inclui a libertação de 200 condenados palestinos presos em Israel e um número não especificado de mulheres e menores presos, em troca de 10 reféns vivos e 18 reféns mortos de Gaza, de acordo com uma autoridade do Hamas.

Duas fontes de segurança egípcias confirmaram os detalhes e acrescentaram que o Hamas também solicitou a libertação de centenas de detentos de Gaza.

A proposta inclui uma retirada parcial das forças israelenses, que atualmente controlam 75% de Gaza, e a entrada de mais ajuda humanitária no enclave, onde uma população de 2,2 milhões de pessoas está enfrentando cada vez mais a fome.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, disse que o acordo de trégua de 60 dias incluiria "um caminho para um acordo abrangente para encerrar a guerra".

A última rodada de negociações indiretas entre as partes terminou em um impasse em julho, com as partes trocando culpas pelo colapso. Israel havia concordado anteriormente com o esboço, apresentado pelo enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, mas as negociações fracassaram em relação a alguns de seus detalhes.

Os planos de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza, no coração do enclave palestino, causaram alarme no exterior e entre os cerca de um milhão de pessoas que vivem lá atualmente.

Em Gaza, não havia sinais de que o cessar-fogo estivesse próximo. Tiros israelenses, bombardeios de tanques e ataques aéreos mataram pelo menos 20 palestinos na terça-feira, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

Os tanques concluíram a tomada de controle do subúrbio de Zeitoun, um bairro oriental nos arredores da Cidade de Gaza, e continuaram a bombardear a área vizinha de Sabra, matando duas mulheres e um homem, segundo médicos.

Autoridades de saúde locais disseram que dezenas de pessoas ficaram presas em suas casas por causa do bombardeio. As Forças Armadas israelenses disseram que estavam verificando o relato.

