IPC-S desacelera em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de agosto

São Paulo

19/08/2025 08h35

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de agosto, informou nesta terça-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo moderou o ritmo de alta, de 0,38% para 0,09%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de agosto.

A desaceleração mais significativa entre as capitais aconteceu em São Paulo (0,74% para 0,40%). Em seguida, aparecem Salvador (0,38% para 0,09%) e Porto Alegre (0,28% para 0,08%). Houve retração em Recife (0,21% para -0,22%), Brasília (0,26% para -0,05%), Rio de Janeiro (-0,04% para -0,34%) e Belo Horizonte (0,16% para -0,11%).

