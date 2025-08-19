Topo

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de agosto

19/08/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. Os depósitos seguirão a numeração final do benefício — sem considerar o dígito após o traço —, mantendo o formato tradicional para assegurar organização e agilidade no processo.

O que aconteceu

Para quem recebe até um salário mínimo, os repasses serão feitos entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados com valor acima do piso terão os créditos liberados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo cerca de 28,2 milhões destinados a quem recebe o piso nacional e aproximadamente 12,3 milhões voltados a beneficiários com rendimentos superiores.

A consulta da data exata é feita observando o penúltimo número do benefício, ignorando o dígito verificador. Outras informações podem ser acessadas no site ou aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br.

Em caso de dúvidas, o segurado pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano no horário comercial.

Pelo aplicativo ou site do Meu INSS, também é possível emitir extratos de pagamento, conferir dados cadastrais e acessar outros serviços por meio da busca interna.

Calendário - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/08
  • Final 2: 26/08
  • Final 3: 27/08
  • Final 4: 28/08
  • Final 5: 29/08
  • Final 6: 01/09
  • Final 7: 02/09
  • Final 8: 03/09
  • Final 9: 04/09
  • Final 0: 05/09

Calendário - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/09
  • Finais 2 e 7: 02/09
  • Finais 3 e 8: 03/09
  • Finais 4 e 9: 04/09
  • Finais 5 e 0: 05/09

