Início de construção de moradias unifamiliares nos EUA sobe em julho

Por Dan Burns

(Reuters) - O início de construção de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos e as licenças para futuras construções aumentaram em julho, mesmo com as taxas de hipoteca elevadas e a incerteza econômica dificultando a compra de moradias.

O início de construções de moradias unifamiliares, que representam a maior parte da construção de casas, aumentou 2,8% no mês passado, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 939.000 unidades, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta terça-feira.

As licenças para futuras construções de moradias unifamiliares aumentaram 0,5%, atingindo 870.000 unidades.

O total de projetos residenciais iniciados, incluindo apartamentos, aumentou 5,2%, para uma taxa de 1,428 milhão de unidades, e a emissão de licenças caiu 2,8%, para 1,354 milhão de unidades. Economistas consultados pela Reuters estimavam o início de construções de moradias em 1,290 milhão e as licenças em 1,386 milhão.

As tarifas de importação do presidente Donald Trump impediram que o Federal Reserve reduzisse a taxa de juros este ano, com a maioria dos membros do banco central cautelosos em afrouxar os custos dos empréstimos até que tenham mais confiança de que as tarifas não reacenderão a inflação, que ainda não retornou à meta de 2% do Fed.

Entretanto, as indicações recentes de abrandamento no mercado de trabalho convenceram os investidores de que o Fed reduzirá os juros em 0,25 ponto percentual quando se reunir em meados de setembro, e essa expectativa ajudou a reduzir as taxas hipotecárias nas últimas semanas.

A taxa média da popular hipoteca de 30 anos fixa, o empréstimo residencial mais comum nos EUA, caiu para 6,58% na semana passada, o nível mais baixo desde outubro, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac. Essa taxa caiu quase meio ponto percentual desde janeiro.

Ainda assim, as taxas de hipoteca estão bem acima dos níveis que prevaleceram nos anos imediatamente anteriores e durante a pandemia da Covid-19, e essa mudança, juntamente com os altos preços das casas, manteve a demanda baixa.

A queda na demanda aumentou a oferta de casas no mercado, desencorajando as construtoras a iniciar novos projetos habitacionais.

(Reportagem de Dan Burns)