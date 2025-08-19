Índices da China e de Hong Kong fecham em baixa com realização de lucros

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em baixa nesta terça-feira, com os investidores realizando lucros e antes de uma reunião do banco central dos Estados Unidos nesta semana, que poderá fornecer pistas sobre a trajetória de sua política monetária.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,02%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,38%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,21%, marcando a quarta sessão consecutiva de perdas.

Analistas disseram que o otimismo do mercado, sustentado pela prorrogação da trégua comercial entre os EUA e a China e pelas expectativas de um dólar mais fraco, aumentou os fluxos de entrada nas últimas semanas.

Alguns investidores podem querer realizar lucros no ponto mais alto após a forte alta, disseram eles.

Mas alguns investidores reduziram seu perfil de risco antes da reunião do Federal Reserve em Jackson Hole e diante de riscos geopolíticos, disse Charu Chanana, estrategista-chefe de investmentos da Saxo.

Os investidores vão acompanhar atentamente a conferência do Fed em Jackson Hole, entre 21 e 23 de agosto, onde o chair Jerome Powell deverá falar e poderá oferecer mais clareza sobre as perspectivas econômicas e a estrutura de política monetária do banco central.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,38%, a 43.546 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,21%, a 25.122 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,02%, a 3.727 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,38%, a 4.223 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,81%, a 3.151 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,53%, a 24.353 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,69%, a 4.216 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,70%, a 8.896 pontos.