Índice de preços de lácteos GDT cede 0,3% em leilão

19/08/2025 15h06

São Paulo, 19 - O índice de preços internacionais de lácteos GDT caiu 0,3% em leilão realizado nesta terça-feira, 19, na plataforma GlobalDairyTrade (GDT) em relação ao leilão anterior, de 5 de agosto.A variação do índice GDT corresponde à média ponderada das oscilações porcentuais de preços de todos os produtos. O preço médio, incluindo todos os produtos, ficou em US$ 4.291 a tonelada. Já o preço médio de leite em pó integral avançou 0,3%, para US$ 4.036 a tonelada.O índice GDT é considerado uma referência no mercado internacional de produtos lácteos.

