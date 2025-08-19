Índia e China concordam em retomar voos diretos e aumentar vínculos comerciais

NOVA DÉLHI (Reuters) - Índia e China concordaram nesta terça-feira em retomar os voos diretos e intensificar os fluxos de comércio e investimento, à medida que os vizinhos reconstroem os laços prejudicados por um confronto na fronteira em 2020.

Os gigantes asiáticos estão fortalecendo cautelosamente os laços no contexto da imprevisível política externa do presidente dos EUA, Donald Trump, organizando uma série de visitas bilaterais de alto nível.

As últimas declarações foram feitas no final da visita de dois dias do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, a Nova Délhi para a 24ª rodada de negociações com o conselheiro de Segurança Nacional (NSA) da Índia, Ajit Doval, para resolver sua disputa de fronteira de décadas.

As conversações sobre a fronteira abrangeram questões relacionadas à retirada das tropas que ambos os países acumularam em sua fronteira no Himalaia, à delimitação de fronteiras e a assuntos relacionados, informou o Ministério das Relações Exteriores da Índia, sem entrar em detalhes.

As conversações parecem não ter feito grandes avanços nessas questões e Pequim disse que os dois países concordaram em se reunir novamente na China em 2026.

Mas também disse que os dois países retomariam os voos diretos e impulsionariam o comércio e o investimento, juntamente com a facilitação de vistos.

Os voos diretos foram suspensos desde a pandemia da Covid-19 em 2020. Nenhuma data foi informada para sua retomada.

"Os laços estáveis, previsíveis e construtivos entre a Índia e a China contribuirão significativamente para a paz e a prosperidade regional e global", postou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no X depois de se encontrar com Wang.

Modi está programado para viajar à China no final deste mês para participar da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai -- sua primeira visita ao país em mais de sete anos.

(Reportagem de Shilpa Jamkhandikar, Tanvi Mehta e YP Rajesh em Nova Délhi e Redação de Pequim; reportagem adicional de Lewis Jackson em Pequim)