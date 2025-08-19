Incêndios florestais na Espanha devastam mais 30.000 hectares
Os incêndios florestais no oeste da Espanha queimaram mais 30.000 hectares em menos de 24 horas, segundo dados do serviço europeu Copernicus divulgados nesta terça-feira (19).
A mudança das condições meteorológicas, no entanto, aumenta a esperança de controle das chamas.
Desde o início do ano, 373.000 hectares foram destruídos na Espanha pelas chamas, 30.000 mais do que no dia anterior, com o número em progressão constante, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), que utiliza dados do Copernicus.
Este é o pior ano para a Espanha em termos de superfície consumida pelas chamas, superando 2022 - com 306.000 hectares queimados - desde que os dados do EFFIS começaram a ser compilados, em 2006.
A maioria da superfície foi consumida nos grandes incêndios que afetam, há mais de uma semana, as províncias de Zamora e León, além de Ourense e a província de Cáceres.
Milhares de pessoas de dezenas de localidades abandonaram suas residências, dezenas de rodovias foram bloqueadas e o tráfego ferroviário de Madri para a Galícia está paralisado.
O primeiro-ministro Pedro Sánchez visitará nesta terça-feira as áreas afetadas em Zamora e Cáceres.
Embora a extinção dos incêndios não seja iminente, o fim, na segunda-feira, da onda de calor que assolou a Espanha por 16 dias aumenta as chances de conseguir controlar as chamas.
Portugal detém o recorde europeu desde que os registros começaram em 2006, com 563.000 hectares queimados em 2017, em incêndios que causaram 119 mortes.
