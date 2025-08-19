Topo

Notícias

Idoso fica prensado entre VLT e grade de proteção em São Vicente

São Paulo

19/08/2025 08h04

Um idoso, de aproximadamente 70 anos, precisou ser hospitalizado na tarde desta segunda-feira, 18, depois de ficar prensado entre o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e uma grade de proteção, de estilo guarda-corpo, em São Vicente (Baixada Santista), no litoral de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e informou que o homem permaneceu consciente durante o resgate, mas apresentou lesões na região das costelas. Ele recebeu atendimentos preliminares no local e foi levado de ambulância para o Hospital Municipal Vicentino.

A Prefeitura de São Vicente informou que atendeu o homem pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas que, por questão de sigilo, não é possível informar detalhes do estado de saúde do idoso. O homem não foi identificado.

A Prefeitura e o Corpo de Bombeiros não deram detalhes das causas do acidente. Conforme a administração, o Samu foi acionado para atender uma ocorrência de "atropelamento", enquanto os bombeiros informaram que o idoso ficou prensado "após fazer a travessia de bicicleta pelo local".

O consórcio BR Mobilidade Baixada Santista, responsável pela operação do VLT, foi questionado, mas não deu retorno até a publicação do texto. A reportagem também questionou a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), e aguarda retorno.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

PF faz operação contra suspeitos de desviar R$ 50 mi da educação do MA

Guterres ressalta um dos anos mais letais para trabalhadores humanitários

Primeira usina de etanol de trigo é inaugurada

Calor fora da época em SP e outros Estados do Brasil deve começar na quarta-feira

Chanceler russo elogia Trump e critica europeus sobre abordagem de esforço de paz na Ucrânia

Israel estuda resposta do Hamas à proposta de cessar-fogo em Gaza

Quase 400 mortos no Paquistão pelas chuvas de monção

Nem homens, nem estresse: comunidades 100% femininas florescem na China

Brasil pede que Meta remova bots que se passam por crianças e têm conversas sexuais

Resposta de Israel sobre proposta de cessar-fogo será dada nesta semana

Aliados da Ucrânia se reúnem com a esperança de avanços nas negociações de paz