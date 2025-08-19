Topo

Notícias

Idoso de 70 anos morre após ficar prensado entre grade e VLT em São Vicente

Ciclista prensado entre grade e VLT em Santos sendo resgatado - Reprodução/Redes sociais
Ciclista prensado entre grade e VLT em Santos sendo resgatado Imagem: Reprodução/Redes sociais
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo*

19/08/2025 10h54

Um idoso de 70 anos morreu na noite de ontem depois de ficar preso entre uma grade de proteção e um trem do VLT em São Vicente, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Idoso andava de bicicleta. A vítima, que não teve a identidade divulgada, ficou prensada entre a grade de proteção, de estilo guarda-corpo, e um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O acidente aconteceu perto da Estação Nossa Senhora das Graças, entre a Rua Quintino Bocaiúva e a Avenida Marechal Deodoro, na Baixada Santista.

Durante atendimento, ele estava consciente. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que informou que o homem estava acordado durante o resgate. Ele foi levado ao Hospital do Vicentino, em São Vicente, com lesões na região das costelas.

Vítima morreu devido à parada cardiorrespiratória. A prefeitura da cidade afirmou ao UOL que o idoso morreu ainda na noite de ontem. "Na unidade (Hospital do Vicentino) recebeu todos os cuidados necessários, mas, devido a uma parada cardiorrespiratória não reversível, foi a óbito durante a noite de segunda-feira (18)", disse a prefeitura.

Procurada, BR Mobilidade não respondeu. A empresa responsável pelo meio de transporte em São Vicente não retornou ao contato da reportagem do UOL. O espaço está aberto para manifestação.

Com informações da agência Estadão Conteúdo

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Vimos o pavor': vídeo flagra resgate de cão idoso em situação de abandono

EUA entrega ao México o boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de envolvimento com o tráfico de drogas (oficial)

Trump considera apoio aéreo à Ucrânia viável como parte das garantias de segurança

Líderes europeus cogitam novas sanções contra Putin, diz governo britânico

Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA; Bia Haddad volta ao Top 20

Lula almoçará com Motta e lideranças do Republicanos em série de encontros com siglas de centro

PF faz operação contra suspeitas de desvio de R$ 50 milhões na educação do Maranhão

Putin propõe se encontrar com Zelensky em Moscou, afirma agência

Exportadores dos EUA reportam vendas de 228,6 mil t de soja ao México

Morte de influenciador é transmitida em tempo real e coloca governo da França em alerta sobre redes

Processo de adesão da Ucrânia na UE precisa prosseguir, diz presidente do Conselho Europeu