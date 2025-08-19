Topo

Jovem é morto um dia após triplo homicídio em praia de Ilhéus, na Bahia

João Pedro Mattos dos Santos foi morto no domingo, em uma barraca na Praia dos Milionários, zona sul de Ilhéus - Redes Sociais
19/08/2025 07h41Atualizada em 19/08/2025 07h41

João Pedro Mattos dos Santos, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde de domingo, em uma barraca na Praia dos Milionários, zona sul de Ilhéus (BA).

O que aconteceu

Suspeito atirou três vezes contra João Pedro, segundo informações da polícia civil. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus foi acionada e providenciou a remoção e perícia do corpo.

O local onde João Pedro foi morto é o mesmo onde três mulheres foram encontradas morta no último sábado. As professoras Alexsandra Oliveira Suzart, 45, e Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20, tinham sido vistas pela última vez na tarde de sexta-feira.

Ainda não há suspeitos pelo crime. O Núcleo de Homicídios de Ilhéus ficará responsável pela investigação.

Mulheres saíram para passear com o cachorro antes de serem encontradas mortas

Corpos das vítimas tinham marcas de facadas. Eles foram encontrados no sábado em um matagal na Praia do Sul, vizinha à praia dos Milionários.

Cachorro está vivo. O animal foi deixado amarrado perto dos corpos.

Família tinha registrado desaparecimento. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Ilhéus e diligências já estavam em curso para localizar as vítimas.

Até o momento, ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para a identificação de suspeitos. Conforme a polícia, material genético foi coletado da cena do crime e encaminhado para exames periciais.

