Jovem é morto um dia após triplo homicídio em praia de Ilhéus, na Bahia

João Pedro Mattos dos Santos, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde de domingo, em uma barraca na Praia dos Milionários, zona sul de Ilhéus (BA).

O que aconteceu

Suspeito atirou três vezes contra João Pedro, segundo informações da polícia civil. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus foi acionada e providenciou a remoção e perícia do corpo.

O local onde João Pedro foi morto é o mesmo onde três mulheres foram encontradas morta no último sábado. As professoras Alexsandra Oliveira Suzart, 45, e Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20, tinham sido vistas pela última vez na tarde de sexta-feira.

Ainda não há suspeitos pelo crime. O Núcleo de Homicídios de Ilhéus ficará responsável pela investigação.

Mulheres saíram para passear com o cachorro antes de serem encontradas mortas

Corpos das vítimas tinham marcas de facadas. Eles foram encontrados no sábado em um matagal na Praia do Sul, vizinha à praia dos Milionários.

Cachorro está vivo. O animal foi deixado amarrado perto dos corpos.

Família tinha registrado desaparecimento. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Ilhéus e diligências já estavam em curso para localizar as vítimas.

Até o momento, ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para a identificação de suspeitos. Conforme a polícia, material genético foi coletado da cena do crime e encaminhado para exames periciais.