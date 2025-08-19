Topo

Notícias

Homem condenado por assassinato na Flórida em 1982 será executado

19/08/2025 13h44

Um homem de 67 anos, condenado pelo assassinato de uma mulher que havia previamente sequestrado de seu escritório em 1982, será executado com uma injeção letal no estado da Flórida nesta terça-feira (19).

Kayle Bates foi sentenciado à pena de morte em 1983 pelo assassinato de Janet Renee White, de 24 anos. A mulher trabalhava em uma empresa de seguros em Lynn Heaven, Flórida. 

Bates atacou White em seu escritório depois que ela voltou do seu horário de almoço e a esfaqueou até matá-la em uma área arborizada próxima.

Bates será executado às 18h no horário local (19h no horário de Brasília) na Prisão Estatal da Flórida.

Até agora, em 2025, foram registrados 28 execuções nos Estados Unidos, o maior número desde 2015, ano em que 28 condenados foram executados.

Vinte e três das execuções deste ano foram por injeção letal, duas por pelotão de fuzilamento e três por hipóxia por inalação de nitrogênio - um procedimento no qual o gás nitrogênio é bombeado através de uma máscara facial que provoca asfixia.   

O uso de nitrogênio como método para aplicar a pena de morte foi denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano.

A Flórida realizou nove execuções em 2025, o maior número em todo o país.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados dos Estados Unidos, enquanto outros três - Califórnia, Oregon e Pensilvânia - têm moratórias impostas à pena de morte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um defensor da pena capital. Durante seu primeiro dia de retorno à Casa Branca, ele pediu a ampliação de seu uso para "os crimes mais atrozes".

cl/bjt/str/mar/rm/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Hytalo foi agredido por traficantes do CV em baile funk, disse Diaba Loira

'Adoraria me aposentar com Messi', diz Suárez

Justiça do DF manda meta retirar do ar vídeo do PL que compara petistas a dependentes químicos

Influencer é preso por deixar falsa bomba em aeroporto para viralizar 'pegadinha'; entenda

Membro da família real da Noruega é denunciado por quatro estupros

Cristiano Ronaldo é aclamado em Hong Kong, onde Messi foi vaiado em 2024

Homem condenado por assassinato na Flórida em 1982 será executado

China diz que setor de energia solar precisa reduzir excesso de capacidade

Jornal francês aponta Pix como inspiração para Europa e desafio para Washington

Juíza vê 'apagão' e 'caos' nas estradas e manda governo federal reativar radares

Netanyahu acusa Macron 'de alimentar fogo antissemita'