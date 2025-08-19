Harvard, USP, PUC e ESPM desmentem currículo de empresário que matou gari

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, ostentava um currículo com especializações em algumas das principais universidades do Brasil e do mundo. No entanto, a maior parte dessas instituições negou possuir vínculo com o executivo.

O que aconteceu

Renê afirmava possuir um currículo repleto de formações acadêmicas em seu perfil no LinkedIn. Na página, usada para fins profissionais, ele dizia ter especializações em Harvard, na USP (Universidade de São Paulo), na PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica), na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), na FGV (Fundação Getúlio Vargas), na Estácio de Sá e no Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). O perfil dele no LinkedIn foi excluído após a prisão.

Em Harvard, Renê alegava ter feito o Manage Mentor Course, focado no desenvolvimento de lideranças e habilidades de gestão. Procurada, a instituição norte-americana informou, por nota, que não tem "registro de nenhum indivíduo com esse nome e data de nascimento que tenha se formado em Harvard".

Renê afirmava ter concluído mestrado em Agronomia pela Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), ligada à USP, em Piracicaba. Porém, a universidade disse não ter encontrado o nome do empresário em trabalhos de conclusão de curso da Esalq. USP disse apenas que Renê fez um curso de especialização em Bens de Varejo e Consumo na instituição em 2020, mas não era mestrado e sem vínculo à Escola de Agricultura, como ele afirmava na plataforma.

Na PUC-Rio, ele alegava ter feito graduação em Administração, além de um MBA. A universidade privada também desmentiu o executivo e afirmou que ele "nunca fez nenhum curso, graduação ou pós-graduação" na instituição.

ESPM também negou vínculos com Renê. Segundo nota divulgada pela universidade, Renê "não possui histórico acadêmico na instituição".

Três universidades não comentaram o suposto histórico acadêmico de Renê. A FGV, o Ibmec e a Universidade Estácio de Sá alegaram que não divulgam informações pessoais sobre alunos ou ex-alunos.

Presença nas redes sociais

No LinkedIn, Renê se apresentava como diretor de negócios da Fictor Alimentos Ltda. Por meio de nota, a empresa confirmou que o executivo havia sido contratado e trabalhava no local há duas semanas, mas ressaltou que ele foi desligado após o assassinato de Laudemir.

Histórico profissional de Renê também listava outras empresas onde ele teria trabalhado. Segundo constava em sua página no LinkedIn, ele atuou em grandes marcas como Red Bull, BRF, Ypê, Kraft Heinz, J. Macêdo e Ambev.

Renê exaltava o próprio perfil de líder, com "27 anos de experiência" no mercado e se autointitulava "CEO". Segundo sua descrição na plataforma, ele possui "histórico comprovado de gerar crescimento exponencial e liderar transformações organizacionais complexas".

No Instagram, plataforma em que era seguido por mais de 28 mil contas, Renê compartilhava lado mais pessoal. Na biografia de seu perfil, ele se descrevia como "cristão, esposo, pai e patriota", e costumava postar fotos de seu dia a dia. A página também foi excluída.

Relembre o caso

Renê da Silva Nogueira Junior é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

O empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Ele fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Pistola calibre .380 pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa de Renê. Exames periciais confirmaram que essa foi a arma usada para matar Laudemir.

Arma era de uso pessoal de Ana Paula, que afirmou não ter envolvimento no crime cometido pelo marido. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais instaurou procedimento disciplinar para apurar a conduta da servidora. A corporação quer determinar se ela deixava a arma em um local de fácil acesso ao marido. Até o momento, ela não é suspeita de nenhum crime e segue com suas funções como delegada. A defesa da delegada não foi achada para pedido de posicionamento. O espaço também segue aberto para manifestação.

Delegado diz que Renê seguiu com rotina após o crime para evitar formar provas contra ele e ocultar que havia assassinado Laudemir. Evandro Radaelli, responsável pelo caso, comentou ao UOL News as imagens de câmeras de segurança que mostraram o empresário no trabalho e em casa após o crime.

Radaelli afirmou que Renê será indiciado por homicídio qualificado com duas agravantes: motivo fútil e uso de recursos que impediram a defesa da vítima.