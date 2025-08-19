Governo de SP é condenado a pagar R$ 2 mi por incentivar trabalho infantil

O governo do estado de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi condenado a pagar uma indenização de R$ 2 milhões em danos morais coletivos por fomentar trabalho infantil em escolas estaduais no interior paulista.

O que aconteceu

Secretaria de Educação de São Paulo estava intermediando a contratação de crianças e adolescentes de maneira irregular em Porto Feliz (130 km da capital), município na região de Itu. De acordo com o inquérito, cerca de 300 alunos trabalharam em situações fora da lei: não tinham registro de menor aprendiz, trabalhavam jornadas acima do permitido ou estudavam com atestados irregulares.

Parte dos estudantes trabalhavam em atividades que constam na lista de piores formas de trabalho infantil. Segundo o MPT (Ministério Público do Trabalho), os alunos trabalharam em construção civil, fazendas, mecânicas, indústria têxtil, marcenaria e em uma empresa de borracha. Menores de 18 anos não podem trabalhar em período noturno nem em atividades consideradas perigosas ou insalubres.

O MPT propôs um Termo de Ajuste de Conduta, mas a secretaria recusou. Segundo a justificativa, a responsabilidade pela fiscalização dos contratos de estágio seria "compartilhada com os demais atores envolvidos em todo o processo".

Diretoria de Ensino de Itu, responsável pela região, argumentou que alunos estavam em situação vulnerável e o salário deles às vezes era a única fonte de renda da família. À Justiça, o órgão disse ainda que há "um processo mais elaborado para contratação de menor aprendiz e que não são todos os alunos que conseguem aprovação". A pasta diz que foi responsável por incentivar que empresas de Porto Feliz contratassem os estudantes.

Para Justiça do Trabalho, ficou evidente a responsabilidade do Estado sobre a situação ilegal. "A atuação das escolas na intermediação ou fomento dessas contratações irregulares mostrou-se essencial para a ocorrência das violações", escreveu o juiz Valdir Rinaldi Silva, do Juizado Especial da Infância e Adolescência de Sorocaba, na sentença.

Além de pagar a indenização, o governo estadual ainda deve cumprir outras medidas, como garantir que isso não aconteça mais, em até 120 dias. Em caso de descumprimento, a multa será de R$ 5 mil por dia. Além disso, a decisão da Justiça do Trabalho também deve ser afixada em todas as escolas do estado, para que alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar conheçam a situação e possam denunciar possíveis irregularidades.

Ao UOL, o governo do estado disse que a Procuradoria-Geral do Estado estuda as medidas judiciais cabíveis.