Governo não tem programa com Drogasil para distribuir Mounjaro; é golpe

É falso que o governo federal tenha criado uma parceria com a rede de farmácias Drogasil para distribuir o medicamento Mounjaro.

Anúncios enganosos nas redes sociais usam vídeos manipulados e direcionam os usuários para links suspeitos que solicitam dados pessoais.

O Mounjaro é indicado para tratamento de obesidade e diabetes tipo 2, conhecido como um tipo de "caneta emagrecedora" e cujo preço pode chegar a R$ 1.800

O que diz o post

Publicações no Facebook anunciam um suposto novo "programa social" do governo federal em parceria com a Drogasil para distribuição do Mounjaro. Segundo as propagandas, a iniciativa seria uma maneira de tornar o medicamento mais acessível.

Os posts direcionam para um link que solicita informações pessoais a pretexto de verificar se o usuário é elegível para o programa, que não existe.

Por que é falso

Ministério da Saúde e Drogasil desmetiram suposto programa. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do grupo RD Saúde, que inclui a Drogasil, disse que a informação veiculada nos anúncios não é verdadeira. O Ministério da Saúde, por sua vez, afirmou que não possui nenhum programa em parceria com a Drogasil para distribuir Mounjaro.

Vídeo de estagiária da Drogasil foi manipulado. Uma das versões de anúncios fraudulentos usa a imagem de uma jovem com um uniforme da Drogasil em que aparece a identificação de estagiária. Em uma busca no Google pelas referências do vídeo foi possível localizar um link do TikTok na conta de uma mulher que se apresenta como estudante de farmácia com o título "meu primeiro mês como estagiária de farmácia na Drogasil" publicado em maio de 2025. O UOL Confere submeteu o conteúdo enganoso a uma análise do site Hive Moderation, uma ferramenta que analisa e calcula probabilidades de que o conteúdo tenha sido gerado ou manipulado por Inteligência Artificial. O resultado foi de 99,7%.

Ferramenta calcula probabilidade de vídeo conter deepfake ou ter sido gerado por IA Imagem: Reprodução/Hive Moderation

Vídeo original é sobre rotina de estágio. Na gravação, a estudante conta sobre o processo seletivo do estágio, a escala de trabalho e as funções. Em nenhum momento ela cita qualquer promoção ou mesmo o medicamento.

O que é o Mounjaro e para quê serve? Mounjaro é o nome comercial da tirzepatida. A Anvisa aprovou em junho, o uso do medicamento para tratamento da obesidade. Antes disso, ele tinha aprovação apenas para tratamento de diabetes tipo 2. Vendido em forma de caneta autoinjetável, o preço do Mounjaro pode variar de R$ 1.400 a R$ 1.800, a depender da dosagem. Cada embalagem contém quatro canetas, o que equivale a um mês de tratamento. O medicamento é vendido com retenção de receita.

Ministério da Saúde analisa incorporação de 'canetas emagrecedoras' ao SUS. Os medicamentos Wegovy e Saxenda estão em análise na Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) sobre incorporação ao tratamento da obesidade na rede pública de saúde.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 79 mil visualizações.

