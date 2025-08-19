GCM e atores entram em confronto em desocupação de prédio na Luz

Agentes da Guarda Civil Metropolitana e integrantes da companhia de teatro Mungunzá entraram em confronto nesta terça-feira (19) durante a reintegração de um prédio ocupado pelo grupo na região da Luz, centro de São Paulo. A prefeitura afirma que o imóvel foi invadido e será demolido.

O que aconteceu

Imóvel abandonado servia como depósito e para aulas, diz grupo. Segundo os integrantes da Mungunzá, o prédio é usado para oficinas artísticas e para guardar cenários e figurinos. Ele fica nos fundos do terreno onde funciona o Teatro de Contêiner, sede da Mungunzá.

Companhia é ameaçada de despejo desde junho. No dia 6 de agosto, o subprefeito da Sé, Marcelo Vieira Salles, notificou a companhia, fixando um último prazo para saída. Eles têm até esta quinta-feira para a desocupação do terreno na rua dos Gusmões.

Ação da GCM no prédio anexo começou por volta das 15h. Durante a reintegração, vídeos registraram o uso de spray de pimenta contra dois atores e dois integrantes sendo arrastados para fora do prédio. Uma mulher, não identificada, chegou a arremessar um objeto contra os guardas.

Grupo protocolou hoje um pedido para prorrogar o prazo. Eles pediram para estender o prazo por mais 120 dias, mas a solicitação foi negada poucas horas depois.

Prefeitura afirma que imóvel foi invadido. A gestão Ricardo Nunes declarou que o prédio alvo de reintegração não tinha autorização de uso e será demolido.

"O local está trancado e preservado", diz a prefeitura. A gestão municipal afirma que o prédio foi "invadido por um grupo de pessoas que utilizava um acesso clandestino feito a partir do terreno do teatro" e que, "diante da invasão e da negativa para desocupação deste imóvel, foi necessária uma intervenção por parte das forças de segurança".

Companhia fará protesto na quarta-feira. Grupo organiza um ato no Teatro de Contêiner.

Histórico

Prefeitura notificou o grupo em maio, para que saísse do terreno. O Teatro de Contêiner fica na rua dos Gusmões, perto do antigo "fluxo" da "cracolândia". Para o grupo, a relação com a população usuária de drogas pode ter pesado na decisão da prefeitura.

O subprefeito da Sé, Marcelo Salles, afirmou em documento que o terreno é estratégico. Gestão municipal diz querer usar a área para um novo programa habitacional.

Companhia tenta negociar permanência desde o ano passado. A prefeitura deu duas opções de realocação, mas os locais, segundo a companhia, não têm adequações técnicas para instalação de um teatro.

GCM já demonstrou interesse pelo terreno, revelou o UOL. Reportagem de junho mostrou que, em dezembro do ano passado, o comandante-geral em exercício solicitou o uso da área para servir de base estratégica. A gestão não respondeu se atenderá ao pedido.

Teatro funciona há nove anos no local. Criado em 2016, com dez contêineres marítimos e custo de R$ 250 mil bancados pela própria companhia, o espaço abriga oficinas, apresentações e serviços comunitários.

Companhia mantém parcerias com a prefeitura e contrato vigente. O grupo desenvolve ações como aulas de costura em parceria com o coletivo Tem Sentimento e firmou em 2023 um Termo de Fomento com a Secretaria de Cultura, válido até dezembro deste ano.

Campanha de permanência do Teatro de Contêiner mobilizou artistas. Uma delas foi a atriz Fernanda Montenegro, que enviou uma carta ao prefeito Ricardo Nunes (MDB).