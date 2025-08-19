Topo

Galaxy S24 FE, itens para atividade física e mais: veja ofertas da semana

Do Guia de Compras UOL

19/08/2025 15h00

Quer trocar de celular, começar uma atividade física ou ainda renovar os eletrodomésticos e melhorar a organização da sua casa? Então vem com a gente: a newsletter "Caçadores de Ofertas" desta semana traz boas ofertas para você adquirir tudo o que precisa gastando menos.

Encontramos uma oferta do celular Samsung Galaxy S24 FE e do iPhone 13 para que gosta das marcas. No quesito atividade física, as ofertas incluem um bom fone de ouvido para escutar música enquanto treina e ainda um pacote de creatina, suplemento queridinho dos atletas. Por fim, para a casa, temos uma cafeteira elétrica que deixa o café quentinho durante o dia.

Curtiu? Corra então para conferir as ofertas e garantir o melhor preço nas suas compras.

Celulares

Tela infinita Dynamic Amoled de 6,7 polegadas; processador Exynos 2400e; 256 GB de armazenamento e 8 GB RAM; câmera traseira tripla com 50 MP + 12 MP + 8MP e frontal com 10 MP.

Tela LCD com 6,7 polegadas; processador Octa-Core; 256 GB de armazenamento e 4 GB RAM; câmera traseira dupla com 50 MP (com AI) + 8MP e frontal com 16 MP.

Tela Oled de 6,1 polegadas; processador A15 Bionic; 256 GB de armazenamento. Conjunto duplo de câmeras traseiras: 12MP ultra wide + 12MP wide; selfie de 12 MP.

Atividade física

Com tecnologia BassUp para realçar os sons graves e conexão Bluetooth. A bateria possui longa duração, com até 60 horas de reprodução e recarga rápida (5 minutos = 4 horas extras).

Desenvolvida para ajudar no aumento da capacidade do músculo de gerar força, contribuindo para o ganho de massa magra durante atividade física.

Feita com fios de elastano e poliamida, deixa os pés secos e protegidos durante a corrida ou a prática de ciclismo. Design criado para ser durável e anatômico nos pés.

Casa e cozinha

Com capacidade para 1,2 litros, a cafeteira tem acabamento em inox que confere visual moderno. Vem com função "Manter Aquecido" na base para garantir o café quentinho enquanto a cafeteira permanecer ligada.

Com capacidade para 2 litros, é feita em aço inox 340. Tem acabamento antiderrapante na base para mais segurança no uso e tampa abre fácil com puxador. Sistema de desligamento automático.

Ultrafino, tem estrutura de aço e acabamento em veludo que ajuda a manter as roupas alinhadas e sem escorregar no armário. O gancho é giratório, facilitando a rotina na hora de guardar as roupas.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

