Funcafé libera R$ 31,3 milhões em crédito para produtores afetados por geadas

São Paulo, 19 - Cafeicultores que tiveram suas lavouras atingidas por geadas terão à disposição, na safra 2025/26, um total de R$ 31,3 milhões em crédito para recuperação das plantações danificadas. Os recursos são provenientes do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), conforme nota do Conselho Nacional do Café (CNC).O total de recursos disponíveis no âmbito do Funcafé para a safra 2025/26 é de R$ 7,187 bilhões, aumento de 4,37% ante o valor contratado na safra passada, de R$ 6,68 bilhões, informa ainda o CNC.Para o presidente do CNC, Silas Brasileiro, a liberação desses recursos "mostra a importância do Funcafé como instrumento de segurança para o produtor". A linha de crédito, acrescenta, "é fundamental para garantir a recuperação das lavouras, a estabilidade da renda e a continuidade da produção cafeeira no País".