Topo

Notícias

Funcafé libera R$ 31,3 milhões em crédito para produtores afetados por geadas

19/08/2025 12h40

São Paulo, 19 - Cafeicultores que tiveram suas lavouras atingidas por geadas terão à disposição, na safra 2025/26, um total de R$ 31,3 milhões em crédito para recuperação das plantações danificadas. Os recursos são provenientes do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), conforme nota do Conselho Nacional do Café (CNC).O total de recursos disponíveis no âmbito do Funcafé para a safra 2025/26 é de R$ 7,187 bilhões, aumento de 4,37% ante o valor contratado na safra passada, de R$ 6,68 bilhões, informa ainda o CNC.Para o presidente do CNC, Silas Brasileiro, a liberação desses recursos "mostra a importância do Funcafé como instrumento de segurança para o produtor". A linha de crédito, acrescenta, "é fundamental para garantir a recuperação das lavouras, a estabilidade da renda e a continuidade da produção cafeeira no País".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Membro da família real da Noruega é denunciado por quatro estupros

Cristiano Ronaldo é aclamado em Hong Kong, onde Messi foi vaiado em 2024

Homem condenado por assassinato na Flórida em 1982 será executado

China diz que setor de energia solar precisa reduzir excesso de capacidade

Jornal francês aponta Pix como inspiração para Europa e desafio para Washington

Juíza vê 'apagão' e 'caos' nas estradas e manda governo federal reativar radares

Netanyahu acusa Macron 'de alimentar fogo antissemita'

Gucci, Dior e Louis Vuitton enfrentam crise em meio ao declínio do mercado de luxo

EUA e líderes europeus seguem sem consenso sobre garantias à Ucrânia e concessões à Rússia

Dino reitera decisão sobre leis estrangeiras e dá explicação sobre tribunais internacionais

Armênia diz ao Irã que controlará corredor terrestre desenvolvido pelos EUA