Topo

Notícias

Foco se volta para garantias de segurança após reunião sobre Ucrânia deixar incerto caminho para paz

19/08/2025 09h11

Por Tom Balmforth, Matthias Williams e Anastasiia Malenko

LONDRES/KIEV, 19 Ago (Reuters) - A Ucrânia e seus aliados europeus foram encorajados pela promessa de Donald Trump de garantias de segurança para Kiev para ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia, mas enfrentam muitas perguntas sem resposta, incluindo o quão disposta a Rússia estará em colaborar.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, saudou a cúpula de segunda-feira na Casa Branca com Trump como um "grande passo à frente" para acabar com o conflito mais mortal da Europa em 80 anos e para estabelecer uma reunião trilateral com Vladimir Putin, da Rússia, e o presidente dos EUA nas próximas semanas.

Ladeado por líderes de aliados, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, na cúpula, o relacionamento caloroso de Zelenskiy com Trump contrastou bastante com o encontro desastroso que tiveram no Salão Oval em fevereiro.

Mas, além das aparências, o caminho para uma paz duradoura permanece profundamente incerto e Zelenskiy pode ser forçado a fazer compromissos dolorosos para acabar com uma guerra que, segundo analistas, já matou ou feriu mais de 1 milhão de pessoas.

E, apesar da sensação temporária de alívio em Kiev, não houve trégua nos combates. A Rússia lançou 270 drones e 10 mísseis em um ataque noturno contra a Ucrânia, segundo a Força Aérea ucraniana, o maior deste mês. O Ministério da Energia disse que a Rússia atacou instalações de energia na região de Poltava, onde fica a única refinaria de petróleo da Ucrânia, causando grandes incêndios.

"A boa notícia é que não houve um fiasco (na Casa Branca). Trump não exigiu a capitulação ucraniana nem cortou o apoio. O clima foi positivo e a aliança transatlântica continua viva", disse John Foreman, ex-adido de defesa britânico em Kiev e Moscou, à Reuters.

"No lado negativo, há uma grande incerteza sobre a natureza das garantias de segurança e o que exatamente os EUA têm em mente."

Zelenskiy disse na terça-feira que seus representantes estavam trabalhando no conteúdo das garantias de segurança.

A Rússia não se comprometeu explicitamente com uma reunião entre Putin e Zelenskiy. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse na terça-feira que Moscou não rejeita nenhum formato para discutir o processo de paz na Ucrânia, mas que qualquer reunião de líderes nacionais "precisa ser preparada com o máximo rigor".

LINHAS VERMELHAS

O presidente Putin advertiu que a Rússia não tolerará tropas da aliança da Otan em solo ucraniano. Ele também não demonstrou nenhum sinal de recuo nas exigências de território, incluindo terras que não estão sob o controle militar da Rússia, após sua conversa de cúpula com Trump na última sexta-feira no Alasca.

Trump não especificou a forma que as garantias de segurança dos EUA poderiam assumir, e não insistiu que a Rússia concorde com um cessar-fogo antes que qualquer negociação de paz comece a sério.

O presidente dos EUA também disse à Ucrânia para esquecer a ideia de recuperar o controle da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, ou de entrar para a Otan.

"É difícil imaginar que haja algum acordo aceitável hoje e que respeite as linhas vermelhas dos ucranianos e da Europa, bem como as linhas vermelhas dos russos", disse Matthias Matthijs, membro sênior para a Europa no instituto Council on Foreign Relations.

As negociações da Europa com Trump são semelhantes às negociações tensas sobre tarifas, disse Matthijs: "Depois de evitar os piores resultados, eles chegam a algum tipo de acordo. É melhor do que eles temiam, mas é sempre pior do que o status quo."

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse que Zelenskiy e seus aliados "não conseguiram superar" Trump.

"A Europa agradeceu e o bajulou", escreveu Medvedev no X.

As últimas conversas diretas entre Rússia e Ucrânia ocorreram na Turquia em julho, enquanto Putin também recusou o convite público de Zelenskiy para encontrá-lo pessoalmente em maio.

(Reportagem de Tom Balmforth, Matthias Williams, Anastasiia Malenko, Rachel More e Madeline Chambers)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Foco se volta para garantias de segurança após reunião sobre Ucrânia deixar incerto caminho para paz

PF faz operação contra suspeitos de desviar R$ 50 mi da educação do MA

Tarcísio diz que não gasta tempo pensando em candidatura à Presidência em 2026

Guterres ressalta um dos anos mais letais para trabalhadores humanitários

Primeira usina de etanol de trigo é inaugurada

Calor fora da época em SP e outros Estados do Brasil deve começar na quarta-feira

Chanceler russo elogia Trump e critica europeus sobre abordagem de esforço de paz na Ucrânia

Rússia devolveu os corpos de 1.000 soldados ucranianos, diz Kiev

Israel estuda resposta do Hamas à proposta de cessar-fogo em Gaza

Quase 400 mortos no Paquistão pelas chuvas de monção

Nem homens, nem estresse: comunidades 100% femininas florescem na China