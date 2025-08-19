Para diretora da Camil, 'Thiaguinho traduz a brasilidade em sua essência'

A Camil Alimentos escolheu o cantor Thiaguinho como seu novo garoto-propaganda - a marca também será patrocinadora da turnê Tardezinha do cantor, que comemora 10 anos em 2025.

Segundo Flavia Molina, CMO da companhia, o cantor traduz a brasilidade em sua essência. 'O Thiaguinho é um ícone. Tem um vínculo com a nossa cultura, com a nossa marca, com os nossos consumidores', diz a executiva.

Flavia foi a entrevistada do episódio 219 do programa Mídia e Marketing, que foi ao ar nessa semana - confira, acima, a entrevista completa.

No papo, Flavia também fala sobre os 60 anos de história da empresa, conta sobre as iniciativas recentes de marketing da companhia, como o patrocínio ao festival gastronômico de Tiradentes (MG) e explica sobre a importância da criatividade aliada aos resultados no marketing atual.

Confira outros destaques:

Procuramos consolidar o arroz e feijão como símbolos da identidade brasileira, mas também ligar isso à história de milhões de brasileiros. O elo emocional, da música, vem com o Thiaguinho, que transita nesse universo e que também é a base do Brasil.

a partir de 4:35

Passamos a olhar para as conquistas dos brasileiros. E o Thiaguinho traduz a brasilidade em sua essência, reforça o alcance nacional, fala com diferentes gerações e classes sociais, assim como o arroz e feijão.

a partir de 7:02

No universo de influenciadores, não há uma fórmula mágica do que funciona. Temos que viver em erros e acertos e de muitos testes e ajustes. Temos adotado uma estratégia de relevância cultural. A segmentação também é extremamente importante.

a partir de 15:22

Criatividade é essencial, é uma mola propulsora. Mas não existe criatividade que sustente a ausência de resultado. Ela é fundamental desde que construa e entregue resultado. Hoje, não tenho como entrar numa sala com o Conselho e justificar uma campanha só porque ela é criativa.

a partir de 30:13

