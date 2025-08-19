Topo

Filho de Tite assume Santos como interino após demissão de Cleber Xavier

19/08/2025 19h12

Matheus Bachi, filho do ex-técnico da Seleção Brasileira Tite, assumiu o comando do Santos interinamente, confirmou uma fonte do clube à AFP nesta terça-feira (19).

Matheus, de 36 anos, era assistente de Cleber Xavier, demitido no domingo após a humilhante goleada sofrida pelo 'Peixe' por 6 a 0 diante do Vasco.

O Santos ocupa a 15ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Matheus irá comandar a equipe até a chegada de um novo treinador. Segundo a imprensa, entre os alvos da diretoria santista estão os argentinos Jorge Sampaoli e Juan Pablo Vojvoda, além do próprio Tite.

"É um orgulho que o clube me procure e um grande desafio. Estou disposto a assumi-lo, mas pedi à diretoria que faça um esforço com os reforços para consolidar um bom projeto esportivo", disse Sampaoli em declarações à imprensa argentina.

O próximo jogo do Santos será no domingo, contra o Bahia, em Salvador, pela 21ª rodada do Brasileirão. Neymar será desfalque porque está suspenso pelo número de cartões amarelos.

"O Santos não merece isso", publicou o craque no Instagram após a derrota para o Vasco.

Em meio à crise no clube, Neymar pode voltar à Seleção para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, os dois últimos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em que o Brasil já tem vaga garantida.

O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados na próxima segunda-feira.

