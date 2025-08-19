Topo

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

19/08/2025 18h31

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -2,1%

Pontos: 134.432,26

Máxima estável: 137.321 pontos

Mínima de -2,42% : 133.997 pontos

Volume: R$ 22,43 bilhões

Variação em 2025: 11,76%

Variação no mês: 1,02%

Dow Jones: +0,02%

Pontos: 44.922,27

Nasdaq: -1,46%

Pontos: 21.314,95

Ibovespa Futuro: -2,45%

Pontos: 136.645

Máxima (pontos): 140.115

Mínima (pontos): 136.530

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 36,21

Variação: -3,31%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,02

Variação: -1,12%

Bradesco PN

Preço: R$ 15,72

Variação: -3,85%

Ambev ON

Preço: R$ 12,00

Variação: -0,58%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,40

Variação: -1,4%

Vale PNA

Preço: R$ 53,14

Variação: -0,11%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,78

Variação: -0,6%

Vale ON

Preço: R$ 53,14

Variação: -0,11%

Itausa PN

Preço: R$ 10,54

Variação: -3,67%

Global 40

Cotação: 743,079 centavos de dólar

(18/8/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,5004

Venda: R$ 5,5009

Variação: +1,22%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,57

Venda: R$ 5,67

Variação: +0,66%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4710

Venda: R$ 5,4716

Variação: +1,04%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5900

Venda: R$ 5,6530

Variação: +1,22%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,5160

Variação: +1,05%

- Euro

Compra: US$ 1,1651 (às 18h07)

Venda: US$ 1,1656 (às 18h07)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,4060

Venda: R$ 6,4070

Variação: +1,04%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5300

Venda: R$ 6,6040

Variação: +0,75%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.358,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,57%

