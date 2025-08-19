Romário não declarou apoio a Lula e a Moraes; vídeo foi manipulado com IA

É falso que o senador Romário (PL-RJ) tenha declarado apoio a Lula nas eleições presidenciais de 2026 e defendido o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

As postagens enganosas utilizam um vídeo verdadeiro do senador, mas que foi manipulado com ferramentas de inteligência artificial. Romário se manifestou em suas redes sociais e alertou que o conteúdo é falso.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

"Acordou né, ATENÇÃO!!! Romario se torna afiliado de Lula para 2026", diz o texto da publicação.

Abaixo de uma foto de Lula, há um vídeo de Romário, com a suposta fala atribuída ao senador: "Cara, com tudo que tá rolando no Brasil, eu parei, pensei e entendi. Lula e Moraes tão tentando salvar o país de quem só pensa em si. Em 2026, eu sou Lula". Atrás do senador, há três bandeiras e um quadro.

Por que é falso

Vídeo foi gerado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta indicou 73,6% de probabilidade de o áudio ter sido manipulado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation apontou 73,6% de possibilidade de áudio ter sido adulterado por IA Imagem: Reprodução

Em vídeo original, Romário convoca seguidores para marcha. Uma busca pelo perfil oficial do senador no Instagram (aqui) permitiu chegar ao conteúdo original, publicado em 29 de novembro do ano passado (aqui e abaixo). Nele, o parlamentar convida seus seguidores para a 1ª Marcha PCD e Raros, evento realizado em Brasília em 3 de dezembro em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (aqui). É possível verificar ao fundo a bandeira do PL, do estado do Rio de Janeiro e do América-RJ, clube do qual o ex-jogador é o atual presidente (aqui). Em momento algum Romário cita Lula ou Moraes, como alegam as peças desinformativas.

Senador desmentiu posts enganosos. Romário usou suas redes sociais para alertar que "estão circulando por aí vídeos criados por inteligência artificial com declarações que eu nunca fiz. É tudo fake, se liga!" (aqui e abaixo).

Romário é senador pelo PL. O ex-jogador é filiado ao mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (aqui), que faz oposição ao governo Lula. Ou seja: seria improvável o senador declarar abertamente seu apoio à reeleição do petista em 2026 sem haver uma reprimenda pública da sigla, que já expulsou um deputado que defendeu Moraes e criticou Donald Trump (aqui).

Não há indícios de apoio de Romário a Lula em 2026. Caso fosse verdadeiro, um suposto apoio do senador à reeleição de Lula teria sido noticiado pela imprensa nacional por ser algo inusitado. Porém, não há qualquer registro de declarações do parlamentar sobre o tema, como mostra uma pesquisa no Google (aqui).

Senador virou alvo de críticas dentro do PL. Romário foi o único senador do partido que não assinou o pedido de impeachment de Moraes protocolado pela oposição (aqui). Parlamentares bolsonaristas e aliados do ex-presidente cobraram o ex-jogador (aqui e aqui), que se defendeu dizendo não ter rompido com Bolsonaro, mas que "não devia nada a ninguém" (aqui e abaixo).

Posts falsos insinuam apoio de celebridades a Lula. O Projeto Comprova, do qual o UOL Confere faz parte, desmentiu outras publicações enganosas que também usam vídeos manipulados digitalmente de famosos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Bruna Marquezine para supostas manifestações de apoio à reeleição do presidente em 2026 (aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tem mais de 151 mil curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Boatos.org, Lupa e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news