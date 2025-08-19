É falso que Maduro anunciou renúncia e que irá com família para Rússia

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais no qual Nicolás Maduro supostamente declara que entregará o poder na Venezuela caso o permitam ir para a Rússia com sua família.

O conteúdo utilizado pelas publicações enganosas foi criado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Não há qualquer registro de que Maduro disse cogitar deixar a presidência da Venezuela ou que queira fugir para a Rússia com seus familiares.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

A publicação contém a seguinte mensagem em espanhol: "Le entregará el poder. Falta poco mi amada Venezuela. Mejor que nada" ("Entregará o poder. Falta pouco minha amada Venezuela. Melhor que nada", em tradução livre).

Um vídeo mostra um suposto discurso de Maduro, também em espanhol: "Eu me comprometo a entregar o poder a Edmundo González se me deixarem escapar para a Rússia com minha família e sem ser perseguido por qualquer acusação de corrupção".

A seguir, um narrador, também em espanhol, diz que o pronunciamento atribuído a Maduro teria sido feito "em cadeia nacional" e que a decisão do presidente venezuelano "busca garantir a paz na Venezuela". O anúncio teria gerado "um terremoto político dentro e fora do país".

Por que é falso

Vídeo foi criado por IA. No conteúdo exibido pelas peças enganosas, é possível perceber que não há sincronia entre o movimento dos lábios de Maduro e a fala atribuída a ele. Esta falha é uma das características mais comuns de vídeos gerados com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.

Agências internacionais desmentiram posts falsos. Sites de checagem de informação analisaram o mesmo vídeo e concluíram que o concluído foi manipulado digitalmente (aqui, aqui, aqui e aqui, em espanhol). O Observatório Venezuelano de Fake News também alertou que o vídeo é falso (aqui e abaixo, espanhol).

¿Nicolás Maduro dijo que entregaría el poder a Edmundo González si lo dejan escapar a Rusia con su familia y no lo persiguen por corrupción?



#FAKE.



No hay evidencia de que el mandatario venezolano haya hecho tal afirmación.



En la secuencia se muestra a Maduro con camisa? pic.twitter.com/KSU0YdDjjE -- Observatorio Venezolano de Fake News (@ObservatorioFN) May 13, 2025

Em conteúdo original, Maduro fala sobre Jesus. Por meio de uma busca reversa, é possível chegar ao vídeo original, que foi veiculado em outubro de 2023 no programa de TV "Con Maduro +". Em sua fala, o presidente venezuelano afirma que Jesus era palestino, foi "o primeiro anti-imperialista" e "condenado injustamente e crucificado pelo Império Espanhol" (aqui e abaixo, em espanhol). Em momento algum Maduro cogita a hipótese de deixar a presidência da Venezuela e fugir para a Rússia.

Não há registro de desejo de Maduro em ir para a Rússia com a família. Uma busca no Google com partes do suposto discurso do ditador venezuelano tanto em espanhol (aqui) como em português (aqui) não traz qualquer referência de fontes oficiais do governo ou da imprensa local e internacional. Caso as declarações fossem verdadeiras, haveria uma grande repercussão mundial.

Anúncios falsos de renúncia de Maduro voltam a circular. O UOL Confere e outras agências brasileiras desmentiram posts falsos e que usavam conteúdo semelhante para insinuar que o ditador venezuelano deixaria o cargo após ser pressionado pelos Estados Unidos (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Edmundo González está exilado na Espanha. Opositor de Maduro, o candidato derrotado nas últimas eleições presidenciais está exilado no país europeu desde setembro de 2024, após a expedição de uma ordem de prisão contra ele (aqui). Em maio, ele se sentiu mal e foi internado com sintomas de pressão baixa, mas recebeu alta um dia depois (aqui).

Maduro cumpre seu terceiro mandato. O ditador foi reeleito em julho de 2024, em eleições marcadas por suspeitas de fraude (aqui). A oposição reivindicou a vitória de González e cobrou a divulgação das atas eleitorais, o que nunca foi feito (aqui). Diversos protestos se espalharam pelo país e foram duramente reprimidos pelas forças do governo, com dezenas de mortos e milhares de pessoas presas (aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tem 51 mil curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

