Fábio vira jogador com mais partidas disputadas no futebol mundial

19/08/2025 21h31

Em sua longeva carreira, Fábio defendeu apenas quatro equipes: Cruzeiro (976 partidas), Fluminense (235 partidas), Vasco (150 partidas) e União Bandeirante-PR (30 partidas).

A relação dos cinco jogadores com o maior número de jogos disputados na história do futebol é formada por quatro goleiros e um atacante. Fábio é o primeiro com 1.391 partidas, o segundo é Peter Shilton com 1.390, o terceiro é o atacante português Cristiano Ronaldo (o único, fora Fábio, que ainda está em atividade) com 1.283 jogos, o quarto é o goleiro brasileiro Rogério Ceni com 1.265 confrontos e o quinto é o goleiro tcheco František Pláni?ka com 1.187 embates.

