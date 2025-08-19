Barroso: País tem cultura censória, mas é preciso combater discurso de ódio

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta tarde que o país tem um histórico de "cultura censória", mas que a regulamentação das redes sociais se mostrou necessária nos últimos anos justamente para permitir a liberdade de expressão.

O que aconteceu

Barroso afirmou que o Supremo tem posição "libertária" sobre a liberdade de expressão. Segundo ele, a Corte entende que devem ser punidos apenas discursos de ódio, como falas antissemitas, que são equiparados ao crime de racismo, previsto em lei.

Ele ainda relembrou o julgamento recente sobre fake news nas redes sociais. O processo prevê punições para plataformas em casos determinados discursos de ódio e falas com apologias a crimes. Para o ministro, a regulação definida pelo STF é necessária para garantir a liberdade de expressão. "A ascensão das plataformas digitais e muitos abusos e articulações antidemocráticas levaram a uma ou outra situação de fronteira delicada."

Momento de crise com a direita. Fala foi feita em meio ao embate entre grupos bolsonaristas e o STF após a decisão que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ele ter descumprido a proibição de fazer postagens nas redes sociais.

O ministro discursou durante o seminário sobre "Liberdade de Imprensa e o Poder Judiciário". O evento ocorreu na sede do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em Brasília, em que Barroso também ocupa a função de presidente.

Ele relembrou julgamentos históricos do STF e casos emblemáticos de censura na ditadura militar. Para ele, o país possuiu uma "cultura censória" que perdurou mesmo após a ditadura e com a promulgação da Constituição de 1988.

Supremo tem atuado para manter as liberdades, e regulação é importante para isso, segundo Barroso. Ele defendeu a importância de decisões do STF e alertou que é necessário que toda regulamentação tenha cuidado com o histórico de censura do país.

A cultura do país ainda continuou a ser uma cultura relativamente censória. O número de reclamações que os ministros do Supremo deram contra decisões de juízes e tribunais inferiores, suspendendo publicações, sobretudo notícia que fala mal do Judiciário... E é um sentimento extremamente censório que ainda subsiste na vida brasileira.

Em matéria de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão no Brasil, a gente tem que ter muito cuidado em qualquer regulação, em qualquer legislação, porque o passado condena. A ascensão das plataformas digitais e muitos abusos e articulações antidemocráticas levaram a uma ou outra situação de fronteira delicada .