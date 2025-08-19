Topo

Notícias

Estados republicanos enviam tropas a Washington

19/08/2025 06h01

Os estados do Mississippi, Ohio, Virgínia Ocidental e Carolina do Sul anunciaram na segunda-feira (18) o envio de tropas da Guarda Nacional para Washington, que o presidente Donald Trump afirma que tenta livrar das gangues.

"Autorizei o envio de quase 200 soldados da Guarda Nacional do Mississippi, para apoiar os esforços do presidente Trump para restaurar a lei e a ordem na capital do nosso país", afirmou o governador do estado, Tate Reeves, em um comunicado.

A declaração foi divulgada após anúncios similares de Ohio, Virgínia Ocidental e Carolina do Sul, outros estados governados por republicanos que participam do envio de soldados para a capital federal, administrada pelos democratas.

Ohio enviará 150 reservistas, Carolina do Sul quase 200 e Virgínia Ocidental outros 350. O contingente se reunirá com os 800 membros da Guarda Nacional já mobilizados na capital.

Na semana passada, Trump disse que colocaria a segurança na capital federal sob o controle do governo federal e mobilizaria a Guarda Nacional.

A prefeita democrata da capital, Muriel Bowser, negou um aumento da violência e afirmou que esta se encontra "no ponto mais baixo em 30 anos".

O presidente já havia enviado a Guarda Nacional e fuzileiros navais para Los Angeles em junho para controlar as manifestações contra a política migratória de sua administração.

wd/tmt/phs/cjc/mas/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

ONU denuncia número recorde de mortes de trabalhadores humanitários em 2024

Estados republicanos enviam tropas a Washington

Europa reage com otimismo e cautela após reunião histórica sobre a Ucrânia em Washington

Caça ao tesouro: parque nos EUA deixa visitantes levarem diamante para casa

Harvard, USP, PUC e ESPM desmentem currículo de empresário que matou gari

'Mercado paralelo' de bags abre brecha para crimes de falsos entregadores

Decisão de Dino ajuda Moraes, mas bancos seguem ameaçados pela Magnitsky

Após motim, cúpula da Câmara discute punição para quem bloquear trabalhos

Projeto sobre adultização: o que a lei já prevê e o que é novo na proposta

Santos bate Atlético-MG e faz final do Brasileiro A2 com Botafogo

Putin e Zelensky indicam que estão prontos para reunião após conversas com Trump