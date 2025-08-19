Topo

Espanha registra recorde histórico de emissões de CO2 por incêndios

Bombeiros no combate ao incêndio na vila espanhola de Larouco, na Galícia - Mikel Konate - 17.ago.2025/Reuters
Bombeiros no combate ao incêndio na vila espanhola de Larouco, na Galícia Imagem: Mikel Konate - 17.ago.2025/Reuters
19/08/2025 12h51

Os incêndios que atingem a península Ibérica neste mês provocaram um salto inédito nas emissões de carbono, segundo o observatório europeu Copernicus. Na Espanha, o nível acumulado já é o maior desde o início da série histórica, em 2003, com crescimento considerado "quase vertical" nos últimos dias. Apenas neste mês, estima-se que 120 mil hectares tenham sido consumidos pelas chamas.

O que aconteceu?

Espanha registra recorde histórico de emissões de incêndios. Dados do Copernicus mostram que, entre 1º de janeiro e 18 de agosto de 2025, o país atingiu o maior nível anual de emissões de carbono por queimadas desde 2003. Castela e Leão, Galícia, Astúrias e Extremadura são as regiões mais atingidas e o exército foi acionado para apoiar os bombeiros.

Impactos dos incêndios na Espanha. Ao menos três pessoas morreram na última onda de incêndios. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas. O trem de alta velocidade que liga Madri à Galícia segue interditado e 12 estradas estão fechadas.

Portugal também está sob emergência. Desde o fim de julho, incêndios de grande intensidade exigem a atuação de mais de 3.600 bombeiros, principalmente no norte do país. O governo declarou estado de emergência em 2 de agosto e vem renovando a medida semanalmente. Um bombeiro morreu durante o combate às chamas. O Copernicus alerta que as emissões portuguesas de 2025 já se aproximam dos recordes anuais de 2003 e 2005.

Gráfico do Copernicus mostra salto quase vertical das emissões de CO2 - CAMS/ECMWF
Gráfico do Copernicus mostra salto quase vertical das emissões de CO2
Imagem: CAMS/ECMWF

Qualidade do ar supera níveis seguros. O impacto vai além da Península Ibérica. A fumaça dos incêndios alcançou França, Reino Unido e até a Escandinávia, somando-se às nuvens vindas do Canadá. O monitoramento mostra que as concentrações de partículas finas (PM2.5) superaram em muito as diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde), deteriorando a qualidade do ar a centenas de quilômetros de distância.

França está em alerta. O país enfrenta ondas de calor persistentes, elevando o risco de incêndios. O maior incêndio ocorreu no departamento de Aude, no Mediterrâneo, queimando 17 mil hectares, no que autoridades classificam como o pior desastre do tipo em 50 anos na região.

Outros países da Europa Mediterrânea também foram afetados. Grécia, Albânia e Montenegro registraram focos de menor intensidade neste verão europeu. Grécia teve incêndios severos no início do verão, e Albânia e Montenegro registraram focos que destruíram residências.

Na América do Norte, temporada ativa continua. Do outro lado do Atlântico, o Canadá vive mais uma temporada crítica. As províncias de Saskatchewan e Manitoba concentram os maiores incêndios, com emissões já superadas apenas pelo recorde de 2023. Nos Estados Unidos, grandes focos seguem ativos desde julho em Nevada, Arizona, Utah e Colorado. Apesar de uma leve redução nos últimos dias, as nuvens de fumaça canadenses continuam atravessando o oceano e atingindo a Europa.

